Projeto vai fomentar emprego e formação em robótica e IA no Pelourinho

Em um momento em que a demanda global de transformação digital registra um crescimento anual de 21%, uma importante ferramenta vai oferecer capacitação profissional gratuitas e fomento à geração de renda em um dos bairros mais históricos e culturais de Salvador. Projeto do SENAI CIMATEC, em parceria com a Prefeitura de Salvador e a Neoenergia Coelba, o CIMATEC Digital foi lançado nesta terça-feira, 10, no Museu de Energia.

Importante projeto para transformar a matriz econômica da região, atrair empresas, fomentar o empreendedorismo e impulsionar o desenvolvimento de startups e negócios de base tecnológica, o CIMATEC Digital integra o Programa Salvador do Futuro, e oferecerá recursos que perpassam áreas como Robótica e Internet das Coisas, Inteligência Artificial (IA), Realidade Virtual e Aumentada, Computação Quântica, software e digitalização, empreendedorismo digital, games e multimídia e audiovisual.

Em um momento em que a IA está sendo altamente aproveitada e ampliada em diversas áreas, o CIMATEC, que já usava o recurso para soluções de Inteligência Artificial na área de saúde, ligada ao setor de mineração e ao setor de oil and gas, também alinhará a ferramenta ao novo projeto, também para a atração de novos investimentos.



“Nós temos já como prática, nos demais campos que a gente opera, trabalhar numa lógica muito puxada pelo mercado, então a gente sempre faz um estúdio de mercado muito denso e a partir daí buscamos grandes players nacionais e internacionais. A gente atraindo esses players como se fossem grandes empresas âncoras, a partir deles a gente desenvolve soluções e capacita pessoas e inclui e acelera startups para conectar com esses grandes players de mercado. Então já estamos em entendimento. De desenvolvimento avançado com várias dessas empresas de grande porte, nacionais e internacionais”, disse Leone Andrade, diretor geral do Senai Cimatec.

Com uma estrutura dedicada aos segmentos de tecnologias digitais e economia criativa, o novo campus, localizado no Museu da Energia, no Pelourinho, oferecerá formação de qualidade e oportunidades de crescimento profissional, especialmente para os moradores do Centro Antigo e bairros vizinhos.



O presidente da Federação de Indústrias do Estado da Bahia (Fieb) , Carlos Henrique Passos, a iniciativa fornecerá um impacto positivo na geração de emprego, em um momento em que a Bahia enfrenta déficit na capacitação e oferta de empregos voltadas à tecnologia.

“As indústrias têm hoje vários desafios. Um é a transição energética e o outro é a transformação digital. O Cimatec Digital é para nós também uma oportunidade de criar um ambiente de negócios, de oportunidade para que pessoas aqui de Salvador possam ajudar o setor industrial da Bahia e do Brasil, nesse desafio da transformação digital. Além disso, também criar novas oportunidades de fortalecimento de projetos, inclusive culturais, dentro da cidade de Salvador e contribuir para revitalizar o setor”, disse o empresário.

“A ideia é que essas empresas estejam presentes dentro desse projeto para que ela possa empregar essas pessoas que vão ser formadas pelo programa então. É de fato um programa que olha para todas as vertentes da área da formação, mas principalmente a área da empregabilidade dessas pessoas, da conexão dessas pessoas com a indústria com a empresa para que elas possam fazer parte de um programa que olha não só para qualificação, mas também para geração de renda”, completa Mila Paes secretária de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda (SEMDEC) de Salvador.



Também foi lançado nesta terça, a segunda etapa do SalCine, programa municipal de desenvolvimento do setor audiovisual promovido pela Prefeitura de Salvador, em parceria com o Senai Cimatec, que ofertará Curso de Inglês para Profissionais do Audiovisual, de produção executiva, de laboratórios de roteiro, de residência para jovens cineastas, de montagem de audiovisual e entre outros.



“A gente lançou hoje, a segunda etapa desse programa que é um programa voltado para vários pilares principais: do fomento a uma nova matriz econômica do audiovisual, formação de talentos, para fomento através de editais e injeção de recurso na área de audiovisual. Para a infraestrutura, a gente tá estudando um grande polo de audiovisual na cidade de Salvador, que vai trazer para o nordeste um olhar e um investimento em audiovisual e geração de emprego, além da parte de conexão, o fomento do ecossistema, investimento nos eventos e para atração dessa indústria do audiovisual”, finalizou a gestora do SEMDEC.

Estiveram presentes no lançamento também o secretário da Cultura Pedro Tourinho, superintendente de Relações Institucionais da Neoenergia Coelba, Maria Helena Farias, o secretário de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência (Secis), Ivan Euler, o secretário de Inovação e Tecnologia Samuel Pereira Araújo e o diretor da Salvador Tech e Criativa, Vinicius Mariano.