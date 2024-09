Proteção de dados com avanço da IA será desafio na área de saúde

Apesar de reconhecida a importância da IA, especialistas ressaltam preocupação com o manuseio dessa ferramenta na área de saúde - Foto: Divulgação | MV Experience Forum

Ferramenta recente aprovada no Brasil, a Lei de Proteção de Dados (LGPD), garante a segurança dos direitos fundamentais de liberdade e de privacidade dos cidadãos e é um recurso inevitável para aplicação do cenário atual, marcado pelo avanço da Inteligência Artificial (IA). Apesar de reconhecida esta importância, especialistas ressaltam preocupação com o manuseio dessa ferramenta na área de saúde, principalmente no que diz respeito a sua aplicação diante de dados sensíveis.

Segundo Andrey Abreu, diretor corporativo de tecnologia da MV - empresa que lidera soluções tecnologia em saúde - aponta que a ausência de uma instituição que consolide a padronização desses dados na área de saúde é uma preocupação para o país diante da proteção de dados.



“A LGPD é para todo mundo e o desafio é a gente evoluir. As instituições de saúde ainda estão lidando com um sistema muito primário quando a gente fala de tecnologia. Tem uma área pouco regulada e é diferente de banco, por exemplo, que a Febraban regulando todos os bancos, fazendo com que eles funcionem do mesmo jeitinho. No hospital não é assim, não existe padrão e isso fica muito complexo para fazer a governança”, completou ele.

O médico oncologista Bruno Pozzi afirmou que a privacidade e a transparência precisam estar em consonância diante do uso da IA, já que a má utilização e armazenamento dos dados pode criar “inteligências sociais ruins”

“A gente tem a LGPD, que já tem essa proteção e isso vai ter que se expandir para como você vai proteger isso e o paciente saber que está sendo protegido, porque ela acessa dados muito sensíveis. A gente tem que tomar muito cuidado para não comoditizar a informação. Esse dado virará um produto para ser vendido para outra pessoa, seja para fazer propaganda ou sei lá. A gente consegue imaginar várias razões para ser feito. E daí a transparência, enquanto a gente não sabe exatamente para onde a gente está indo, ninguém sabe onde vai isso acabar”, disse o profissional.

Desde ontem, 4, acontece em São Paulo, a 10ª edição do MV Experience Fórum (MEF) 2024. O evento traz abordagens diversas sobre as melhores práticas para o uso da tecnologia na saúde com profissionais de saúde, gestores e especialistas em tecnologia e inovação para tratar assuntos referentes à transformação da saúde, Inteligência Artificial, cibersegurança e o uso da tecnologia para apoio da área assistencial.

*Equipe de reportagem participou da MV Experience Forum à convite da empresa MV