Seu próximo celular pode sair mais caro devido à IA; entenda
Smartphones podem sofrer reajustes devido ao aumento do custo de produção
Por Victoria Isabel
Quem planeja trocar de smartphone em 2026 deve se preparar para preços mais altos. Analistas indicam que todos os segmentos, de aparelhos de entrada a modelos premium, podem sofrer reajustes devido ao aumento do custo de produção, que será parcialmente repassado ao consumidor.
A principal causa está na inteligência artificial (IA). A expansão de data centers e a exigência de chips mais potentes para rodar aplicações em nuvem e ferramentas de IA elevaram o preço de memórias e processadores, especialmente os usados em smartphones mais acessíveis.
Marcas como Xiaomi e Samsung já confirmaram que seus próximos celulares terão valores mais altos, e outras devem seguir o mesmo caminho.
Modelos mais baratos serão os mais afetados
Os modelos de entrada e intermediários devem ser os mais impactados, pois exigem chips mais potentes e possuem margens de lucro mais estreitas, tornando os aumentos de preço proporcionalmente maiores. Já os aparelhos premium podem absorver melhor a alta, pois o público está mais disposto a pagar por melhorias significativas.
O efeito prático só deve aparecer com os lançamentos de 2026, e a tendência de reajustes pode se consolidar na indústria, já que a construção de novas fábricas de chips é lenta e cara.
