Seu próximo celular pode sair mais caro devido à IA; entenda

Quem planeja trocar de smartphone em 2026 deve se preparar para preços mais altos. Analistas indicam que todos os segmentos, de aparelhos de entrada a modelos premium, podem sofrer reajustes devido ao aumento do custo de produção, que será parcialmente repassado ao consumidor.

A principal causa está na inteligência artificial (IA). A expansão de data centers e a exigência de chips mais potentes para rodar aplicações em nuvem e ferramentas de IA elevaram o preço de memórias e processadores, especialmente os usados em smartphones mais acessíveis.

Marcas como Xiaomi e Samsung já confirmaram que seus próximos celulares terão valores mais altos, e outras devem seguir o mesmo caminho.

Modelos mais baratos serão os mais afetados

Os modelos de entrada e intermediários devem ser os mais impactados, pois exigem chips mais potentes e possuem margens de lucro mais estreitas, tornando os aumentos de preço proporcionalmente maiores. Já os aparelhos premium podem absorver melhor a alta, pois o público está mais disposto a pagar por melhorias significativas.

O efeito prático só deve aparecer com os lançamentos de 2026, e a tendência de reajustes pode se consolidar na indústria, já que a construção de novas fábricas de chips é lenta e cara.