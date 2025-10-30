Menu
TECNOLOGIA

Pac-Man: entenda o motivo de jogo retrô estar na capa do Google

Jogo retrô vai estampar a capa do Google pelo Halloween

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

30/10/2025 - 15:37 h
Pac-Man na tela principal do Google
Pac-Man na tela principal do Google -

Conhecido por sazonalmente por lançar capas especiais para sua página inicial, o Google novamente inovou e utilizou um jogo retrô como sua página principal nesta quinta-feira, 30, e sexta-feira, 31, em homenagem ao Halloween. O jogo em questão é o clássico, Pac-Man, que completa seus 45 anos em 2025.

O Doodle traz o clássico jogo desenvolvido pela Bandai Namco com oito fases especiais com todos os elementos presentes no jogo original, o labirinto e os fantasmas Blinky, Inky, Pinky e Clyde.

Para avançar de fase, o jogador deve coletar todos os pontos brancos sem ser pego pelos fantasmas. O jogo vai estar disponível nesta quinta-feira, 30 e sexta-feira, 31.

Para jogar, basta acessar a página inicial do Google ou o arquivo oficial de Doodles do Google.

Jogo do Pac-Man no Google
Jogo do Pac-Man no Google | Foto: Divulgação | Google

“Em comemoração ao Halloween, PAC-MAN vai fazer doces ou travessuras! Sua missão é guiá-lo por oito níveis, quatro dos quais são labirintos de casas mal-assombradas exclusivas. Preste muita atenção dentro de cada casa, pois seu design reflete diretamente a personalidade do fantasma icônico que a assombra. Pegue bolinhas de energia para virar o jogo e persegui-las você mesmo!”, diz o comunicado do Google.

O que é um Doodle

Os Doodle são ilustrações ou jogos interativos colocados em uma página inicial ou buscador do Google. Normalmente eles são criados para prestar homenagem a diversas coisas como:

  • datas comemorativas;
  • eventos históricos;
  • personalidades importantes.

É normal que os desenhos substituam as letras tradicionais do Google e, ao clicar nelas, o usuário é redirecionado para uma página com mais informações da homenagem. Em 2025, o Google já fez doodles comemorativos para o Dia dos Pais, Dia dos Namorados, Ano Novo, Dia das Mães, entre outras datas.

