TECNOLOGIA
TECNOLOGIA

WhatsApp terá nova opção de segurança; saiba como usar

Aplicativo terá criptografia de ponta a ponta no backup das conversas

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

30/10/2025 - 15:58 h
WhatsApp terá nova função de segurança -

O WhatsApp preparou mais uma função para reforçar a segurança do aplicativo, a Meta, empresa responsável pelo app de mensagens anunciou nesta quinta-feira, 30, a possibilidade de usar a criptografia de ponta a ponta para proteger os backups de conversas.

O recurso vai funcionar mediante senha, reconhecimento facial ou impressão digital.

Melhora na segurança

A novidade possibilita que o usuário proteja o backup de suas conversas com criptografia de ponta a ponta utilizando uma chave de acesso. Tal chave pode ser:

  • Uma senha definida pelo usuário;
  • Reconhecimento facial;
  • Impressão digital.

Na prática, o usuário não precisa memorizar uma senha do próprio WhatsApp para criptografar seus backups do app e pode definir a melhor forma de garantir sua privacidade.

Como ativar a nova função?

Para ativar o recurso de criptografia de ponta a ponta nos backups, basta seguir esses passos:

  • Acesse o menu Configurações;
  • Vá em Conversas;
  • Em seguida, clique em Backup de conversas;
  • E, por fim, em Backup criptografado de ponta a ponta.

O recurso ainda não está disponível para uso, mas o WhatsApp afirmou que ele será lançado ao longo das próximas semanas.

