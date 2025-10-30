TECNOLOGIA
WhatsApp terá nova opção de segurança; saiba como usar
Aplicativo terá criptografia de ponta a ponta no backup das conversas
O WhatsApp preparou mais uma função para reforçar a segurança do aplicativo, a Meta, empresa responsável pelo app de mensagens anunciou nesta quinta-feira, 30, a possibilidade de usar a criptografia de ponta a ponta para proteger os backups de conversas.
O recurso vai funcionar mediante senha, reconhecimento facial ou impressão digital.
Melhora na segurança
A novidade possibilita que o usuário proteja o backup de suas conversas com criptografia de ponta a ponta utilizando uma chave de acesso. Tal chave pode ser:
- Uma senha definida pelo usuário;
- Reconhecimento facial;
- Impressão digital.
Na prática, o usuário não precisa memorizar uma senha do próprio WhatsApp para criptografar seus backups do app e pode definir a melhor forma de garantir sua privacidade.
Como ativar a nova função?
Para ativar o recurso de criptografia de ponta a ponta nos backups, basta seguir esses passos:
- Acesse o menu Configurações;
- Vá em Conversas;
- Em seguida, clique em Backup de conversas;
- E, por fim, em Backup criptografado de ponta a ponta.
O recurso ainda não está disponível para uso, mas o WhatsApp afirmou que ele será lançado ao longo das próximas semanas.
