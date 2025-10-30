WhatsApp terá nova opção de segurança; saiba como usar

WhatsApp terá nova função de segurança - Foto: Divulgação

O WhatsApp preparou mais uma função para reforçar a segurança do aplicativo, a Meta, empresa responsável pelo app de mensagens anunciou nesta quinta-feira, 30, a possibilidade de usar a criptografia de ponta a ponta para proteger os backups de conversas.

O recurso vai funcionar mediante senha, reconhecimento facial ou impressão digital.

Melhora na segurança

A novidade possibilita que o usuário proteja o backup de suas conversas com criptografia de ponta a ponta utilizando uma chave de acesso. Tal chave pode ser:

Uma senha definida pelo usuário;

Reconhecimento facial;

Impressão digital.

Na prática, o usuário não precisa memorizar uma senha do próprio WhatsApp para criptografar seus backups do app e pode definir a melhor forma de garantir sua privacidade.

Como ativar a nova função?

Para ativar o recurso de criptografia de ponta a ponta nos backups, basta seguir esses passos:

Acesse o menu Configurações;

Vá em Conversas;

Em seguida, clique em Backup de conversas;

E, por fim, em Backup criptografado de ponta a ponta.

O recurso ainda não está disponível para uso, mas o WhatsApp afirmou que ele será lançado ao longo das próximas semanas.