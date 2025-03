Silent Hill f: novo jogo é revelado e surpreende com trama inédita

Novo trailer apresenta a protagonista, Hinaki - Foto: Reprodução | Konami

Durante a Silent Hill Transmission, que aconteceu na quinta-feira, 13, a Konami, desenvolvedora do jogo, revelou novos detalhes com um trailer surpreendente de “Silent Hill f”, jogo revelado em 2022 mas que não recebia muitos detalhes até então.

No trailer, a protagonista do game, Hinaki, começa a ver as assombrações vindas do Fog World, que passam a se tornar monstros vindos, aparentemente, dos locais mais profundos dos Other World.

Porém, um dos pontos que mais chama atenção, é que o jogo não se passa na distante cidade Silent Hill em Maine, EUA, mas sim no Japão nos anos 60, com criaturas que se parecem vir das lendas yokais, criaturas sobrenaturais do folclore japonês. Hinako tinha uma vida normal e tranquila, até que sua cidade começa a ser tomada por névoa e é aterrorizada por monstros assustadores.

De acordo com a sinopse original: "Mergulhe no mundo de Hinako como imaginado pelo renomado autor Ryukishi07, com paisagens sonoras fascinantes de Akira Yamaoka e belos visuais em um conto envolvente de dúvida, arrependimento e escolhas inescapáveis. Hinako abraçará a beleza escondida dentro do terror ou sucumbirá à loucura que está por vir?"

Até o momento, Silent Hill f não possui uma data de lançamento oficial, mas já está disponível para ser adicionado na lista de desejos do Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC.

Confira o trailer: