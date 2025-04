Smartphone foi o item mais comprado pelos baianos em 2024, revela pesquisa

Ilustrativa - Foto: Lukmanazis/Shutterstock

A Shopee, plataforma de marketplace, divulgou dados que revelam as preferências e o comportamento de compra dos brasileiros. O levantamento destaca os produtos mais vendidos em cada região do país, considerando pedidos acima da média nacional entre outubro de 2024 e março de 2025. Na Bahia, por exemplo, os smartphones lideram como o item mais comprado.

Itens de tecnologia tiveram grande destaque na pesquisa e apareceram como os mais vendidos em 13 estados brasileiros, com ênfase nas regiões Norte e Centro-Oeste. Entre os principais produtos estão smartphones, drones, tablets e walkie-talkies. Em estados como Acre, Mato Grosso, Roraima e Rondônia, os drones dominaram as vendas.

Outra tendência observada foi a crescente busca por itens voltados à manutenção e segurança de veículos, especialmente motocicletas com destaque para o Nordeste. A categoria “Auto e Moto”, que estreou na Shopee em 2024, já figura entre as mais relevantes em estados como Paraíba, Alagoas, Maranhão e Pernambuco, com retrovisores de moto entre os produtos mais vendidos. No Piauí, o item mais procurado no período foi a alça traseira de moto.

Ainda falando sobre duas rodas mas desta vez não motorizadas, a pesquisa mostra, pela terceira vez consecutiva, que a bicicleta é o item mais vendido no estado de Sergipe.

Minas Gerais, Goiás e o Distrito Federal se destacaram como os estados que mais investiram em moda, com a aquisição de calça jeans, bota coturno e jaqueta de couro, respectivamente.

Já no Sudeste, São Paulo demonstrou atenção especial aos felinos. A areia higiênica para gatos entrou na lista como o item mais vendido no estado, sendo o único da categoria “Pet” a liderar as vendas em uma unidade federativa durante o período analisado.

Confira a lista completa por região:

Centro-Oeste

Distrito Federal: jaqueta de couro | Categoria: Moda

Goiás: bota coturno | Categoria: Moda

Mato Grosso: drone | Categoria: Tecnologia

Mato Grosso do Sul: walkie-talkie | Categoria: Tecnologia

Nordeste

Alagoas: retrovisor de moto | Categoria: Auto e Moto

Bahia: smartphone | Categoria: Tecnologia

Ceará: megafone com microfone | Categoria: Tecnologia

Maranhão: retrovisor de moto | Categoria: Auto e Moto

Paraíba: retrovisor de moto | Categoria: Auto e Moto

Pernambuco: retrovisor de moto | Categoria: Auto e Moto

Piauí: alça traseira de moto | Categoria: Auto e Moto

Rio Grande do Norte: rede de descanso | Categoria: Estilo de Vida

Sergipe: bicicleta | Categoria: Estilo de Vida

Norte

Acre: drone | Categoria: Tecnologia

Amapá: smartphone | Categoria: Tecnologia

Amazonas: walkie-talkie | Categoria: Tecnologia

Pará: smartphone | Categoria: Tecnologia

Rondônia: drone | Categoria: Tecnologia

Roraima: mini drone | Categoria: Tecnologia

Tocantins: tablet | Categoria: Tecnologia

Sudeste

Espírito Santo: boia colete | Categoria: Estilo de Vida

Minas Gerais: calça jeans | Categoria: Moda

Rio de Janeiro: suporte para TV | Categoria: Tecnologia

São Paulo: areia higiênica para gatos | Categoria: Estilo de Vida

Sul

Paraná: lanterna | Categoria: Tecnologia

Rio Grande do Sul: lanterna de cabeça | Categoria: Estilo de Vida

Santa Catarina: umidificador | Categoria: Estilo de Vida