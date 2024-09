Star Wars Outlaws: confira as primeiras notas do jogo

Star Wars Outlaws tem previsão de lançamento para esta semana - Foto: Star Wars Outlaws/Ubisoft/Divulgação

Star Wars Outlaws tem previsão de lançamento para esta semana, na sexta-feira, 30. O jogo de mundo aberto já recebeu avaliações da imprensa especializada.

Star Wars Outlaws foi desenvolvido pela Massive Entertainment e publicado pela Ubisoft sob a licença da Lucasfilm Games.

O jogo é ambientado no universo da franquia Star Wars, durante o período entre os filmes The Empire Strikes Back e Return of the Jedi.

Os jogadores assumem o controle de Kay Vess, interpretada por Humberly González, uma vigarista fora da lei, e o seu companheiro Nix, interpretado por Dee Bradley Baker, enquanto "tentam um dos maiores assaltos já visto na Orla Exterior".



Veja as notas da imprensa especializada:

95 - Gamers Heroes

90 - Hey Poor Player

90 - PSX Brasil

90 - GameSpew

88 - Voxel

85 - Carole Quintaine

85 - CGMagazine

85 - COGconnected

85 - GamePro Germany

85 - GamingTrend

85 - Vandal

83 - Player 2

82 - TierraGamer

80 - Checkpoint Gaming

80 - Dexerto

80 - GameGrin

80 - Noisy Pixel

80 - JeuxActu

80 - Twinfinite

80 - Screen Rant

80 - PlayStation Universe

80 - Everyeye.it

80 - Gamer.nl

75 - IGN Benelux

75 - CD-Action

70 - Gamer.no

70 - Malditos Nerds

70 - IGN

70 - TheGamer

60 - GGRecon

60 - Press Start Australia

60 - VGC

50 - Hardcore Gamer