TV 3.0 promete substituir televisões tradicionais; conheça

Com o avanço das tecnologias o universo televisivo passa por mudanças frequentes na busca de experiências cada vez mais imersivas. Em 2025, uma inovação chama a atenção de consumidores e especialistas: a chegada da TV 3.0, considerada um marco no setor e apontada como possível substituta das televisões tradicionais.

A nova televisão traz mudanças significativas tanto na qualidade de imagem quanto na forma de interação do público com o conteúdo transmitido. O conceito de TV 3.0 promete entregar alta definição, além de representar uma evolução que une recursos interativos, conectividade ampliada e personalização de conteúdos, e passa a redefinir o papel da televisão no cotidiano das famílias.

Como funciona a TV 3.0?

A TV 3.0 é uma tecnologia de transmissão digital que incorpora recursos avançados de interatividade, qualidade de imagem superior e integração com a internet. Diferente das gerações anteriores, esse novo padrão utiliza compressão de dados mais eficiente, o que permite a transmissão de vídeos em resolução 4K e até 8K, além de áudio imersivo.

O sistema também possibilita a oferta de múltiplos canais em uma mesma frequência, que amplia as opções para o público. O novo televisor utiliza ainda inteligência artificial para analisar dados, sugerir programas, ajustar preferências e até mesmo exibir publicidade segmentada e assim personalizar o conteúdo exibido conforme o perfil do telespectador.

Tecnologia usa de IA para personalizar conteúdo exibido para o telespectador | Foto: Divulgação

A integração com aplicativos e plataformas de streaming feita de maneira nativa, também facilita o acesso a diferentes tipos de mídia em um único dispositivo.

Vantagens da TV 3.0 em relação à televisão tradicional?

Entre os benefícios mais destacados da TV 3.0 estão:

Qualidade de imagem: a TV conta com um suporte para resoluções ultra altas e à tecnologia HDR, que proporciona cores mais vivas e contraste aprimorado;

a TV conta com um suporte para resoluções ultra altas e à tecnologia HDR, que proporciona cores mais vivas e contraste aprimorado; Áudio: com suporte a sistemas de som tridimensionais, o sistema de som cria uma atmosfera mais envolvente para filmes, séries e transmissões esportivas;

com suporte a sistemas de som tridimensionais, o sistema de som cria uma atmosfera mais envolvente para filmes, séries e transmissões esportivas; Interatividade: o telespectador pode participar de enquetes, acessar informações adicionais sobre o conteúdo e até realizar compras diretamente pela tela;

o telespectador pode participar de enquetes, acessar informações adicionais sobre o conteúdo e até realizar compras diretamente pela tela; Personalização: a programação pode ser adaptada conforme as preferências do usuário, tornando a experiência mais relevante;

a programação pode ser adaptada conforme as preferências do usuário, tornando a experiência mais relevante; Conectividade: a integração com a internet permite acessar serviços de streaming, redes sociais e aplicativos diversos sem a necessidade de dispositivos externos;

a integração com a internet permite acessar serviços de streaming, redes sociais e aplicativos diversos sem a necessidade de dispositivos externos; Eficiência energética: os novos aparelhos são projetados para consumir menos energia, contribuindo para a sustentabilidade.

Ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, informou em junho que decreto de regulamentação já estava pronto e aguardava a assinatura do presidente Lula | Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

Além dessas vantagens, a TV 3.0 oferece recursos de acessibilidade aprimorados, como legendas automáticas, audiodescrição e interfaces adaptáveis para pessoas com deficiência visual ou auditiva.

Quando a TV 3.0 será disponibilizada?

Por enquanto, a transmissão pela TV 3.0 é apenas experimental e o acesso está restrito a profissionais do setor. De acordo com o Ministério das Comunicações, a implantação ocorrerá de forma gradual e a previsão é que a tecnologia esteja disponível para o público a partir de 2026.