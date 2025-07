Adeus às senhas? Microsoft aposenta gerenciador de senhas dos sistemas

A partir de agosto, a autenticação será feita com passkeys - Foto: AFP

A partir de agosto deste ano, a Microsoft deixará de oferecer o recurso de armazenamento de senhas no aplicativo Authenticator. A mudança faz parte da transição da empresa para métodos de autenticação mais modernos e seguros. A informação foi confirmada pela própria companhia.

O processo de descontinuação começou em junho, quando o app parou de aceitar o cadastro de novas senhas. Agora, em julho, a funcionalidade de preenchimento automático também será desativada. Em agosto, todas as senhas armazenadas no Authenticator serão permanentemente apagadas.

Substituto mais seguro: os passkeys

Com o fim do armazenamento de senhas, a Microsoft está incentivando os usuários a adotarem os chamados passkeys, uma tecnologia baseada em autenticação biométrica — como digital ou reconhecimento facial — ou em um PIN local. Esse novo sistema elimina a necessidade de memorizar e digitar senhas tradicionais.

Desenvolvido pela FIDO Alliance (Fast Identity Online), o modelo já é utilizado por empresas como Google e Apple, e se destaca por oferecer mais segurança contra vazamentos e ataques cibernéticos. A autenticação ocorre por meio de um par de chaves criptográficas: uma pública, compartilhada com o serviço, e outra privada, mantida apenas no dispositivo do usuário.

Como ativar os passkeys no Microsoft Authenticator

Para migrar para essa nova forma de login, siga os passos abaixo:

Abra o app Microsoft Authenticator.

Escolha a conta desejada.

Toque em “Configurar passkey”.

Faça login com suas credenciais.

Siga as orientações exibidas na tela para concluir a configuração.

Depois disso, ao acessar sua conta, o sistema já reconhecerá a passkey como método padrão, sem exigir digitação de senha.

Alternativa para quem deseja manter senhas salvas

Usuários que ainda preferem continuar utilizando um gerenciador de senhas tradicional podem recorrer ao navegador Microsoft Edge, que permite o preenchimento automático mesmo após o encerramento da função no Authenticator.

Veja como configurar no seu dispositivo:

No Android:

Instale o navegador Microsoft Edge.

Vá até “Configurações do dispositivo” > “Preenchimento automático”.

Escolha o serviço desejado e selecione “Edge” como padrão.

No iPhone (iOS):