Vídeo: foguete da empresa de Elon Musk explode durante teste

Foguete da SpaceX explode durante testes - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um foguete da SpaceX, empresa que tem como seu fundador o bilionário Elon Musk, explodiu durante um teste no estado do Texas, nos Estados Unidos, na noite desta quarta-feira, 18. Imagens que circulam no X, antigo Twitter, mostram a explosão formando uma enorme bola de fogo após a tentativa de decolagem da nave.

A empresa de Elon Musk foi a público em seu perfil oficial do afirmando que a Starship sofreu uma “anomalia grave" enquanto estava na plataforma de testes.

"Na quarta-feira, 18 de junho, aproximadamente às 23h (horário central), a Starship, que se preparava para o décimo teste de voo, sofreu uma anomalia grave enquanto estava em uma plataforma de testes na Base Estelar. Uma área de segurança ao redor do local foi mantida durante toda a operação e todo o pessoal está seguro e contabilizado", diz a SpaceX.

"Nossa equipe da Base Estelar está trabalhando ativamente para proteger o local do teste e a área circundante, em conjunto com as autoridades locais. Não há riscos para os moradores das comunidades vizinhas, e pedimos que as pessoas não tentem se aproximar da área enquanto as operações de segurança continuam", continua a declaração.

On Wednesday, June 18 at approximately 11 p.m. CT, the Starship preparing for the tenth flight test experienced a major anomaly while on a test stand at Starbase. A safety clear area around the site was maintained throughout the operation and all personnel are safe and accounted… — SpaceX (@SpaceX) June 19, 2025