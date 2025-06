Robotaxis: Zoox da Amazon inaugura fábrica de carros autônomos

Zoox passa a competir com os líderes em carros autônomos Waymo e a Tesla - Foto: Divulgação/Reprodução

A Zoox, empresa de veículos autônomos da Amazon, inaugurou uma fábrica dedicada à fabricação de mototáxis perto do Vale do Silício, Califórnia, e se prepara para competir com os líderes em carros autônomos Waymo e a Tesla. A companhia tem como meta produzir 10 mil carros por ano. A informação foi confirmada pela agência de notícias EFE.

Segundo a Zoox, a nova fábrica tem capacidade de montar aproximadamente três robotáxis por hora, e pretende atingir esse ritmo até 2027. “Não precisamos produzir um veículo a cada minuto porque não os vendemos”, explicou Aicha Evans, CEO da empresa que também enfatizou que a empresa opera com um modelo de serviço, não de vendas.

Zoox

A companhia fundada há 11 anos, foi adquirida pela Amazon em 2020 por US$ 1,3 bilhão, e começou a testar seus veículos autônomos em vias públicas em 2023. Atualmente, a Zoox tem uma pequena frota operando em Foster City, São Francisco e Las Vegas.

Zoox projeta que cada carro rode por cerca de cinco anos ou 800 mil quilômetros | Foto: AWS/Amazon

A empresa planeja ainda expandir sua presença com entre 500 e 1.000 robotáxis em cidades de pequeno e médio porte como Austin, Texas, e Miami, Flórida, onde espera atrair usuários por meio de um aplicativo semelhante a serviços como Uber ou Lyft. A empresa também projeta que cada carro produzido na instalação deverá rodar por cerca de cinco anos ou 800 mil quilômetros.

Robotáxis

Além de oferecer uma experiência de viagem totalmente autônoma, sem intervenção humana, os robotáxis da Zoox se destacam pelo design futurista, por não possuir volante e poder transportar até quatro passageiros sentados frente a frente.

O anúncio ocorre em meio à acirrada competição no mercado de táxis autônomos. A Waymo, empresa da Alphabet que opera como único serviço de transporte público e autônomo dos Estados Unidos e continua sua expansão por diversas cidades dos EUA.

A companhia está presente em cidades como Phoenix, Los Angeles e Austin, no Texas, em parceria com a Uber, e contabiliza mais de 250 mil viagens pagas por semana. Uma das próximas paradas deve ser Nova Iorque, onde, nesta semana, a Waymo registrou um pedido para começar a testar os veículos.

Robotáxi da Waymo | Foto: Divulgação/Reprodução

Já a Tesla planeja lançar seu próprio serviço de robotáxi em Austin em 22 de junho, embora o CEO Elon Musk tenha alertado que a data pode ser alterada devido a preocupações com a segurança.

Com esta nova fábrica, a Zoox tem grandes desafios diante das concorrentes e busca consolidar sua posição como um player-chave na revolução do transporte urbano autônomo, aproveitando a infraestrutura tecnológica e logística da Amazon para impulsionar seu crescimento.