TECNOLOGIA

WhatsApp libera função muito aguardada por usuários; saiba como usar

Ferramenta de scanner nativa permite digitalizar documentos físicos e enviá-los diretamente em formato PDF

Luiz Almeida

Por Luiz Almeida

16/11/2025 - 9:05 h
Uma nova funcionalidade que promete simplificar a vida de milhões de usuários do WhatsApp está sendo expandida: a possibilidade de digitalizar documentos e enviá-los em formato PDF diretamente pelo aplicativo.

O recurso transforma o celular em um scanner dedicado, permitindo a captura de fotos e documentos físicos de forma gratuita, sem a necessidade de recorrer a softwares de terceiros.

A Meta, empresa proprietária do WhatsApp, recomenda que os usuários mantenham o aplicativo sempre atualizado, pois a ferramenta está sendo implementada de forma gradual nas versões mais recentes para os sistemas Android e iOS.

Passo a passo para digitalizar e enviar em PDF

O recurso de digitalização é acessível dentro de qualquer conversa e foi integrado ao menu de anexo de arquivos.

  1. Abra o WhatsApp e entre na conversa (individual ou grupo) em que você deseja compartilhar o documento.
  2. Toque no ícone de clipe (ou na opção “Anexar arquivo”) e, em seguida, selecione a opção “Documento”. Esta escolha indica ao aplicativo que o arquivo será tratado como conteúdo formal.
  3. No menu que será exibido, toque em “Digitalizar documento” (geralmente localizado na parte inferior da lista). A câmera do celular será ativada no modo scanner.
  4. Você pode usar o modo automático (o aplicativo enquadra e captura quando o dispositivo está estável) ou o modo manual (basta tirar a foto no momento desejado).
  5. Após a captura, o usuário pode ajustar as bordas, girar a imagem ou aplicar filtros para melhorar a qualidade e a leitura. Confirme tocando em “OK”. Antes de finalizar o envio, é possível adicionar um comentário.

O arquivo será, então, encaminhado no formato PDF, pronto para ser aberto ou salvo em qualquer dispositivo compatível.

