Windows 11: IA utiliza o PC do usuário em nova atualização

Microsoft divulgas novidades para o Windows 11 - Foto: Divulgação | Microsoft

A gigante da tecnologia, Microsoft, apresentou nesta quinta-feira, 16, uma série de atualizações para o sistema operacional Windows 11 com integração à inteligência artificial (IA). As funções serão liberadas para todos os usuários, independente se o modelo do produto faz ou não parte da linha Copilot + PCs.

O pacote de atualizações engloba uma nova função Copilot e novas IAs de ação, ou seja, as que realizam tarefas automáticas pré definidas pelo usuário, liberando que a IA interaja com itens da tela.

Com isso, o serviço vai ser capaz de “ler” e entender a tela além de abrir pastas e programas.

Comandos de voz

Outra adição ao Windows 11 é a criação de um novo comando de voz para ativações da IA da Microsoft, o Copilot. Agora, caso o usuário ative o microfone ou entrada de áudio e ligue essa opção nas configurações, basta dizer “Hey Copilot” para iniciar a interação com a IA.

A partir disso, o serviço já está funcionando, basta perguntar o que deseja para a IA usando algumas frases de direcionamento. Como mostrado no vídeo de anúncio, a IA foi utilizada para resumir e-mails, ajudar na construção de textos e até converter arquivos em outros arquivos.

Novas ações da IA

Outra novidade adicionada aos PCs que utilizam o Windows 11 é o Copilot Vision. Este nome foi dado ao ao sistema de reconhecimento visual da IA, que consegue “analisar” vários elementos presentes na tela do computador.

Ou seja, a IA consegue analisar e pesquisar exatamente algo que aparece em algum vídeo, como uma roupa ou comida em específico. Somado a isso, ela consegue também dar dicas ou mostrar um passo a passo para realizar algumas configurações no PC.

Polêmica

Uma função parecida estava sendo desenvolvida há alguns meses e foi tema central de uma polêmica, visto que ela exige a autorização do usuário para que a IA tenha visão total do que acontece na tela de seu computador.

Além dessa, outra IA foi integrada ao sistema operacional, a chamada Copilot Actions, que permite automatizar processos enquanto o usuário faz outras atividades dentro ou fora do PC.

Ativação

Todas as novas funções poderão ser ativadas tanto pelo novo comando de voz, o “Hey Copilot “, quanto pelo novo atalho de IA do aparelho que será adicionado na Barra de Tarefas.