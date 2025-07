A atriz que finalmente tirou Vale Tudo do buraco após 4 meses

Raquel teve um embate quente com Maria de Fátima - Foto: Divulgação | Globo

Demorou quatro meses, mas finalmente o remake de Vale Tudo entregou ao público o que ele tanto esperava: emoção genuína, tensão dramática e um embate de tirar o fôlego. E quem carregou esse momento histórico nas costas foi Taís Araújo, que mostrou, mais uma vez, por que é uma das maiores atrizes da sua geração.

Na noite desta segunda-feira, 7, a novela das 21h da Globo exibiu o aguardado acerto de contas entre Raquel e Maria de Fátima, interpretada por Bella Campos. Foi o capítulo em que a protagonista descobre toda a verdade sobre a farsa montada pela filha, que vai desde o roubo da mala com dólares até o relacionamento às escondidas com César (Cauã Reymond).

O resultado foi um festival de cenas memoráveis. Primeiro, o embate direto entre mãe e filha, em que Taís Araújo entregou uma Raquel completamente ferida, mas ao mesmo tempo forte e implacável.

Depois, o tão esperado momento do rasgo do vestido de noiva, seguido do tapa na cara de Maria de Fátima, com a câmera captando toda a intensidade do gesto e das expressões de dor e choque.

Mas não parou por aí. Antes de rasgar a roupa da filha, Raquel ainda teve um enfrentamento antológico diante de Odete Roitman (Débora Bloch), deixando claro que não se intimidaria diante da bilionária, o que ajudou a devolver à novela um tom de força dramática que andava desaparecido.

Vale Tudo acumula críticas

Por meses, o remake de Vale Tudo acumulou críticas por apostar em tramas paralelas fracas, diálogos insossos e vilões que mais pareciam caricaturas humanizadas.

As cenas desta segunda-feira, porém, mostraram o potencial que a história tem. Além disso, uma coisa ficou mais do que definida: como uma grande atuação pode salvar capítulos inteiros.

Taís Araújo foi simplesmente perfeita ao transitar entre o desespero de uma mãe traída, a fúria de uma mulher humilhada e a dignidade de quem não aceita ser pisada.

Ali, enfim, Vale Tudo deixou de ser apenas uma tentativa moderninha de repetir um clássico e voltou a ser novela no sentido mais puro e cativante da palavra.

*Luiz Almeida é jornalista e analista de televisão