Essa novela da Globo tem tudo nas mãos para superar Vale Tudo em poucos dias

A Globo estreia nesta segunda-feira, 30, a sua nova novela das 18h, Êta Mundo Melhor!, e não é exagero dizer que a trama tem todos os ingredientes para ser um grande sucesso. Ela talvez consiga até superar, em poucos dias, os números pouco animadores que o remake de Vale Tudo vem registrando no horário nobre.

A produção é, na prática, uma espécie de continuação espiritual de Êta Mundo Bom!, novela de Walcyr Carrasco que foi um fenômeno em 2016 ao misturar humor, otimismo e personagens carismáticos num Brasil rural que encantou o público.

Desta vez, o próprio Carrasco assina a história ao lado de Mauro Wilson, prometendo repetir as fórmulas que funcionaram tão bem: diálogos populares, situações leves, vilões caricatos na medida certa e aquela velha lição de moral embalada em tom positivo que costuma cair como um abraço para quem assiste no fim do dia.

Não é segredo para ninguém que o horário das seis se tornou, nos últimos anos, o espaço perfeito para esse tipo de narrativa - por isso Mar do Sertão e No Rancho Fundo deram certo. O público que consome novelas nesse período quer exatamente isso: histórias que emocionem, façam rir e tragam esperança.

Êta Mundo Melhor! chega para suprir essa demanda, num momento em que o remake de Vale Tudo, exibido às 21h, patina tentando equilibrar modernidade e fidelidade ao clássico, mas até agora sem convencer o público.

Êta Mundo Melhor pode superar Vale Tudo

Enquanto Vale Tudo tem apostado em polêmicas e situações que beiram o caricato (vide o fiasco do bebê reborn e as cenas desconexas que já viraram memes), a nova novela das seis vem embalada por uma proposta simples e direta: divertir e aquecer o coração do público. E não dá para subestimar o quanto isso conta no ibope.

Além do texto marcante de Carrasco, a novela conta com um elenco que domina o gênero como poucos, com nomes que prometem dar vida a tipos que logo devem cair na boca do povo. O cenário rural, os figurinos coloridos e o clima de cidade pequena ajudam a compor esse universo quase mágico onde, apesar das maldades, tudo tende a se acertar no final.

Se vai realmente superar Vale Tudo em audiência e repercussão, ainda é cedo para cravar. Mas que tem tudo nas mãos para isso, tem. E, sinceramente, não seria surpresa alguma. Porque, no fim das contas, o brasileiro continua apaixonado por boas histórias.

*Luiz Almeida é jornalista e analista de televisão