A Fazenda: Ex-atacante do Vitória vai para cima de peão e clima pesa

Zé Love e Sacha Bali brigam em A Fazenda - Foto: Reprodução | Playplus

O clima voltou a ficar pesado em A Fazenda 16, nesta quinta-feira, 19. Desta vez, os protagonistas da confusão foram Zé Love e Sacha Bali. Os dois estavam nos cuidados com os animais, quando o ex-jogador do Vitória decidiu ir para cima do ator.

Leia Mais:

>>> No pique Davi? Raquel acorda cedo e vai faxinar a casa em A Fazenda

>>> Raquel Brito fala em desistência e prevê “covardia” em A Fazenda

>>> Irmã faz revelação chocante sobre Davi Brito: "Tá tomando tarja preta"

“Não me peita não”, declarou o ator. “Esse maluco quer ficar dando explicação de tudo. A gente não quer, mané!”, afirmou o amigo de Neymar, fazendo referência à treta com Larissa Tomásia e Suelen Gervásio.

Bali, então, comentou: “A gente quem, cara? Fale por você. Se você não quer [explicação]”. Zé Love reagiu: “A gente não quer explicação sua!”.

“Não me peita não, parceiro. Eu não tô te dando explicação nenhuma. Ninguém tá falando contigo. Nunca falei com você”, completou o ator.

O ex-jogador ainda ressaltou: “Eu não xinguei não. Você viu eu xingar?“. “Tá gritando comigo porque meu irmão? Para de falar assim comigo cara, você tá maluco rapaz?“, reagiu Bali. O outro peão rebateu: “Seu merd*”.