Adriana faz acusação inédita e choca tribunal em Quem Ama Cuida

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O julgamento de Adriana (Leticia Colin) promete ganhar um novo capítulo explosivo em Quem Ama Cuida.

No capítulo desta quarta-feira, 17, a personagem fará uma acusação inesperada diante do tribunal e colocará um novo nome no centro das investigações sobre a morte de Arthur (Antonio Fagundes).

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Pela primeira vez desde o início do caso, a fisioterapeuta afirmará acreditar que Ademir (Dan Stulbach) pode estar envolvido no crime.

A declaração surpreenderá os presentes e provocará uma reviravolta importante em uma trama que, até então, vinha concentrando as suspeitas sobre ela.



Depoimento muda os rumos do julgamento

Encurralada pela acusação e tentando provar sua inocência, Adriana decidirá adotar uma postura firme durante seu depoimento. Sem recuar das próprias convicções, ela reforçará que não foi responsável pela morte do empresário.

Ao defender sua versão dos fatos, a personagem argumentará que outras pessoas também tinham razões para desejar a morte de Arthur. É nesse momento que ela citará diretamente Ademir, transformando o advogado em alvo de suspeitas pela primeira vez.

A fala provocará reações imediatas dentro do tribunal, especialmente porque o criminalista sempre esteve ligado à construção da acusação contra a fisioterapeuta.

Acusação tenta enfraquecer a versão de Adriana

A estratégia da defesa não passará sem contestação. Logo após a declaração, a acusação tentará minimizar o impacto das palavras da ré e questionará a credibilidade da hipótese apresentada.

Mesmo assim, os próximos capítulos devem fortalecer as dúvidas em torno de Ademir. Novas informações começarão a surgir e lançarão questionamentos sobre sua conduta, ampliando a lista de suspeitos pela morte do empresário.

O que inicialmente parece apenas uma tentativa desesperada de defesa poderá ganhar novos contornos à medida que a investigação avançar.

Pedro também se volta contra o pai

Outro fator que ajudará a aumentar a pressão sobre Ademir será o posicionamento de Pedro (Chay Suede).

O personagem passará a questionar os métodos utilizados pelo próprio pai durante o processo e denunciará atitudes consideradas controversas na busca pela condenação de Adriana.

A movimentação deve enfraquecer ainda mais a imagem do advogado e contribuir para que novas suspeitas recaiam sobre ele.

Mistério ganha novo suspeito

Desde o início da novela, a principal dúvida da trama gira em torno da verdadeira identidade do responsável pela morte de Arthur. A acusação feita por Adriana abre uma nova frente na investigação e promete alimentar ainda mais as teorias dos telespectadores.

Escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, Quem Ama Cuida tem direção artística de Amora Mautner e segue prevista para permanecer no ar até janeiro de 2027.