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TRAGÉDIA

Produtor morre durante gravação de reality show famoso

O caso aconteceu durante as filmagens da nova temporada do programa

Franciely Gomes
Por
O produtor assumiu o comando do programa em janeiro
O produtor assumiu o comando do programa em janeiro - Foto: Ilustratativa | Magnific

As gravações da nova temporada do reality show Love Island USA terminaram em tragédia. Filmado nas Ilhas Fiji, o programa foi marcado pela morte do produtor James Barker, de 40 anos de idade.

Produtor James Barker
Produtor James Barker - Foto: Reprodução | Instagram

De acordo com informações divulgadas pela TMZ, as emissoras responsáveis pela atração, ITV America e a Peacock, revelaram que Barker sofreu uma “emergência médica inesperada”, sem divulgar a causa exata da morte.

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Produtor executivo em tempo integral desde janeiro de 2026, James Baker será homenageado durante o episódio do reality exibido nesta terça-feira, 16. “Estendemos nossas mais sinceras condolências à companheira, família, amigos e colegas de James”, afirmou a ITV em nota.

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Morte Reality Show televisão

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