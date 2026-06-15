Produtor morre durante gravação de reality show famoso

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As gravações da nova temporada do reality show Love Island USA terminaram em tragédia. Filmado nas Ilhas Fiji, o programa foi marcado pela morte do produtor James Barker, de 40 anos de idade.

Produtor James Barker - Foto: Reprodução | Instagram

De acordo com informações divulgadas pela TMZ, as emissoras responsáveis pela atração, ITV America e a Peacock, revelaram que Barker sofreu uma “emergência médica inesperada”, sem divulgar a causa exata da morte.

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Produtor executivo em tempo integral desde janeiro de 2026, James Baker será homenageado durante o episódio do reality exibido nesta terça-feira, 16. “Estendemos nossas mais sinceras condolências à companheira, família, amigos e colegas de James”, afirmou a ITV em nota.