Ana Maria Braga é acusada de humilhar cozinheira ao vivo na Globo
Momento foi exibido na manhã desta terça-feira, 11
Por Iarla Queiroz
Um momento de tensão marcou o Mais Você, da TV Globo, exibido na manhã desta terça-feira (11). A apresentadora Ana Maria Braga protagonizou uma cena desconfortável ao dar uma bronca em uma das cozinheiras assistentes durante o preparo de uma receita.
Enquanto ensinava como fazer um medalhão de alcatra recheado, Ana Maria se irritou com a forma como a colega a ajudava na cozinha e acabou sendo ríspida ao vivo.
“Não, Maria, não faz assim não! Tá estragando a minha coisa… Maria, deixa eu fazer meu negócio. Mas que coisa, menina!”, disse a apresentadora, em tom de reprovação.
O clima ficou visivelmente constrangedor, e o momento logo repercutiu nas redes sociais. Diversos internautas comentaram a postura da apresentadora, com críticas e ironias.
“Às vezes essa Ana Maria Braga é tão chata”, escreveu um usuário no X (antigo Twitter).
“Ana Maria adora constranger funcionário ao vivo”, criticou outro.
“Essa véia já deu, vai ter que responder vários processos quando se aposentar”, ironizou um terceiro.
Até o momento, a produção do programa não se pronunciou sobre o episódio.
🚨VEJA: Maria, assistente de Ana Maria Braga na cozinha, foi ajudar a apresentadora e ela não gostou muito#MaisVocê— Alfinetei (@ALFINETEI) November 11, 2025
pic.twitter.com/pdDUpIBauu
