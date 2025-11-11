Menu
TELEVISÃO

Ana Maria Braga é acusada de humilhar cozinheira ao vivo na Globo

Momento foi exibido na manhã desta terça-feira, 11

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

11/11/2025 - 14:22 h
A apresentadora Ana Maria Braga protagonizou um momento de tensão
Um momento de tensão marcou o Mais Você, da TV Globo, exibido na manhã desta terça-feira (11). A apresentadora Ana Maria Braga protagonizou uma cena desconfortável ao dar uma bronca em uma das cozinheiras assistentes durante o preparo de uma receita.

Enquanto ensinava como fazer um medalhão de alcatra recheado, Ana Maria se irritou com a forma como a colega a ajudava na cozinha e acabou sendo ríspida ao vivo.

“Não, Maria, não faz assim não! Tá estragando a minha coisa… Maria, deixa eu fazer meu negócio. Mas que coisa, menina!”, disse a apresentadora, em tom de reprovação.

O clima ficou visivelmente constrangedor, e o momento logo repercutiu nas redes sociais. Diversos internautas comentaram a postura da apresentadora, com críticas e ironias.

“Às vezes essa Ana Maria Braga é tão chata”, escreveu um usuário no X (antigo Twitter).

“Ana Maria adora constranger funcionário ao vivo”, criticou outro.

“Essa véia já deu, vai ter que responder vários processos quando se aposentar”, ironizou um terceiro.

Até o momento, a produção do programa não se pronunciou sobre o episódio.

