Após Xuxa e Eliana, Globo quer Angélica e define projeto

Angélica é desejada pela Globo - Foto: Reprodução | Globo

A Globo já conta com duas das loiras que marcaram a infância de muita gente, mas está prestes a fechar com a terceira. Depois de Xuxa e Eliana, a emissora quer Angélica para o ano em que vai comemorar seus 60 anos.

A ideia é ter a esposa de Luciano Huck no resgate do Vídeo Show, programa que esteve na grade de 1983 até 2019. Segundo informações do jornal O Globo, a intenção, a princípio, é trazer vários apresentadores que passaram pela atração.

No caso de Angélica, o interesse é pelo comando do Vídeo Game, quadro que ficou marcado na atração vespertina.

Outro formato de sucesso que vai fazer parte do programa é o Falha Nossa, que mostrava erros de gravação e bastidores das principais novelas e atrações.

No UP Front, evento para o mercado publicitário, a Globo confirmou que o programa vai abrir o especial de 60 horas de programação especial, em abril.