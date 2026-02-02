Apresentadora da Globo denuncia ex por abuso e pede medida protetiva

Siga o A TARDE no Google

A apresentadora abriu um boletim de ocorrência contra o empresário - Foto: Reprodução | TV Globo

Lívia Andrade fez uma série de acusações graves contra seu ex-namorado, o empresário Marcos Araújo. A apresentadora da Globo alegou que foi vítima de perseguição, ameaças, intimidações e abuso sexual.

Segundo informações divulgadas pelo portal LeoDias, ela registrou um boletim de ocorrência contra o rapaz em outubro de 2025, cerca de dois meses após o fim da relação, que durou cinco anos.

No registro, ela alega que todos os crimes passaram a ocorrer após a separação e que buscou ajuda por temor e receio pela própria segurança. Diante das acusações, Lívia pediu uma medida protetiva, resultando na concessão da proteção judicial de urgência.

Durante o relato, a famosa também afirmou que nunca foi agredida pelo ex, até o término. Ela informou que ele passou a colocar seguranças e um motorista particular vigiando-a, a fim de saber todos os passos de sua rotina.