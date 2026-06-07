Ator da Globo pede ajuda financeira após grave internação

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O ator Cláudio Cinti pediu ajuda financeira aos seguidores em suas redes sociais após receber alta hospitalar. Ele publicou um vídeo no Instagram no sábado, 6, fazendo um apelo.

Após a internação, o artista, que já fez trabalhos na Globo, ainda depende de muletas para se locomover, segue em tratamento e revelou que enfrenta dificuldades por estar há cerca de seis meses sem trabalhar.

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“Estou desde dezembro sem trabalhar, há seis meses sem trabalhar. Gasto muito dinheiro com remédios”, afirmou o ator.

Cinti explicou que continua sob acompanhamento médico e realizando sessões de fisioterapia, além de ter relatado que a recuperação tem avançado aos poucos, mas ainda exige cuidados diários.

“Graças a Deus, clinicamente eu estou bem. Estou evoluindo na fisioterapia, cada semana é uma conquista. Quero agradecer a todos pelas orações, pela força e pelas mensagens”, falou.

Além disso, o ator revelou que segue recebendo auxílio de profissionais de enfermagem e acredita que poderá voltar a andar sem muletas nas próximas semanas. “Ainda não tenho firmeza nas pernas. Até lá eu continuo sem trabalhar”, explicou.

Apesar das limitações, Cláudio afirmou que está disposto a aceitar trabalhos como ator caso surjam oportunidades compatíveis com seu estado de saúde. “Como ator, desde que eu seja chamado para algum trabalho, talvez eu consiga fazer”, declarou.

Assista ao desabafo:

Desde 2024, a saúde do ator é delicada, forçando-o a passar por vários procedimentos cirúrgicos e internações. A última cirurgia do ator, um transplante de rim, teria sido o principal catalisador para o atual quadro de saúde.

Em sua trajetória, Cláudio fez participações em produções da TV Globo e esteve em atrações como ‘Zorra Total’, além das novelas ‘Bom Sucesso’, ‘Fuzuê’, ‘Família É Tudo’ e ‘Dona de Mim’.