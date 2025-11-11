Menu
HOME > TELEVISÃO
TELENOVELA

Ator de Avenida Brasil rejeita continuação da novela: "Não toparia"

Retorno da trama às telas brasileiras é um dos assuntos mais comentados nas redes sociais

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

11/11/2025 - 14:45 h
José de Abreu interpretou Nilo em Avenida Brasil
José de Abreu interpretou Nilo em Avenida Brasil -

A volta de Avenida Brasil às telinhas brasileiras é um dos assuntos mais comentados nas redes sociais nos últimos dias. Com a repercussão do tema,José de Abreu comentou sobre a possibilidade de retornar para a sequência da trama.

O ator interpretou Nilo na produção da TV Globo, escrita por João Emanuel Carneiro. Em entrevista à coluna F5, da Folha de S.Paulo, ele revelou que ainda não foi convidado para reviver o papel.

“Não entraram em contato comigo, não toparia e creio que nem João Emanuel Carneiro toparia fazer. Não acho viável”, disse o ator.

A sequência da novela segue como um grande mistério para os telespectadores. Para o autor, João Emanuel Carneiro, a ideia é interessante, mas ainda há certo receio em colocá-la em prática.

Relembre a história de Nilo

Na trama, exibida em 2012, Nilo era um dos personagens mais marcantes. Morador de um lixão, tinha como uma de suas principais características a risada peculiar, criada pelo próprio José de Abreu, para exibir os dentes sujos do personagem.

Nos capítulos finais, Nilo morre envenenado por Santiago (Juca de Oliveira), nos braços de Nina (Débora Falabella).

Tags:

avenida brasil José de Abreu

x