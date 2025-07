Atriz da Globo revela que foi abusada sexualmente: “Assustada”

Atriz faz parte do elenco da novel Dona de Mim - Foto: Divulgação

A atriz Giovana Cordeiro, que interpreta a lutadora Bárbara na novela Dona de Mim, da TV Globo, revelou foi vítima de abuso sexual por parte de um ex-colega de trabalho quando tinha 18 anos. Em entrevista recente, ela recordou que tudo aconteceu quando aceitou uma carona. A artista, que atualmente tem 28 anos, disse que teve “medo de ser agredida”.

“Ele havia me oferecido uma carona até meu endereço, aceitei e cochilei no carro. Acordei na garagem da casa dele. Fiquei muito assustada, tive medo de ser agredida em um lugar que não fazia ideia de onde era”, contou ao jornal O Globo.

A atriz comentou que aceitou ficar na casa do rapaz e foi quando tudo aconteceu. “Decidi ficar por achar que fosse mais ‘seguro’, e logo me deitei para dormir. Mas ele não me deixava cair no sono, ficou insistindo e fez sexo comigo sem o meu consentimento”, denunciou.

Giovana Cordeiro | Foto: Divulgação | TV Globo

Apesar de tudo, Giovana Cordeiro, que também trabalhou em projetos como Fuzuê e Meu Sangue Ferve por Você, disse que só se deu conta de que tinha sido estuprada cinco anos depois, quando desenvolveu a infecção recorrente associada ao medo.

“Era como se o meu corpo quisesse me punir ou me alertar para uma necessidade de cura de uma culpa que eu não tinha”, pontuou.

Irmã mais velha da atriz, Natália Cordeiro foi quem ouviu o relato da famosa e a ajudou a entender a gravidade do crime. Ao ouvir todos os detalhes, ela ficou revoltada e queria expor o homem, mas decidiu respeitar o momento de Giovana.

"Quando a Giovana relatou o que viveu, confesso que minha vontade foi de fazer um escândalo, ver o sujeito pagar pelo que fez. Mas, temos que respeitar o momento de quem viveu o abuso, e sabemos que, na prática, nem sempre a vítima é levada a sério. Estamos aqui por ela e com ela", afirmou.