Atriz da Globo termina namoro e motivo surpreende: "Inaceitável"

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Atriz Alanis Guillen - Foto: Divulgação

A atriz Alanis Guillen anunciou o fim de seu relacionamento com a namorada, Giovanna Reis, nesta quarta-feira, 18, após a repercussão de comentários ofensivos nas redes sociais.

Publicações antigas, feitas em 2012, voltaram a circular na internet depois que internautas resgataram mensagens consideradas racistas, homofóbicas, gordofóbicas e transfóbicas.

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Entre os conteúdos que movimentaram a web, a namorada da atriz escreveu: “Porque negro é legal só às vezes, aprendam”. Em outra publicação, comentou sobre uma participante do Big Brother Brasil 11, mencionando a ex-participante Ariadna Arantes: “Pelo menos a Ariadna vai sair da casa com alguma coisa (...), travesti mongoloide”.

Atriz confirma fim do romance

A atriz, que atualmente interpreta Lorena na novela das nove da TV Globo, publicou nas redes sociais uma nota de esclarecimento.

“Sou completamente contra qualquer forma de discurso de ódio, seja ele racismo, xenofobia, gordofobia, transfobia ou qualquer outra manifestação que viole os valores nos quais acredito. Considero esse tipo de comportamento inaceitável e não compactuo, em hipótese alguma, com pensamentos ou atitudes dessa natureza”, afirmou.

O término do relacionamento também foi confirmado pela assessoria da atriz. Até o momento, Giovanna Reis não se pronunciou sobre o assunto.

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