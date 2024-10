BBB 25 terá famosos em duplas e casa inspirada na história da Globo

Tadeu Schmidt apresentará o BBB 25 - Foto: Reprodução | Globo

A Globo confirmou as primeiras novidades do BBB 25, que estreará em janeiro e terá 100 dias. O programa contará com uma configuração inédita de participantes. Todos os competidores entrarão na casa com suas devidas duplas.

Em nota, a emissora revelou que Pipocas e Camarotes estarão em duplas, que poderão ser pais e filhos, avós e netos, sogras e genros, amigos, primos, irmãos e casais.

O BBB 25 também servirá para comemorar os 60 anos da TV Globo, que acontece no ano que vem. A residência vai mergulhar na fábrica de sonhos, trazendo uma decoração inspirada nas histórias que a emissora contou nas últimas décadas.

Paredões, provas do líder, anjo, bate e volta estão garantidos, assim como as dinâmicas que os fãs já conhecem, como Big Fone, Monstro, Poder Curinga e Perde e Ganha.

O BBB 25 terá a apresentação de Tadeu Schmidt, produção de Mariana Mónaco e Rodrigo Tapias, direção geral de Angelica Campos e direção de gênero de Rodrigo Dourado.