Fátima Bernardes revela detalhe da vida pessoal e faz alerta

Fátima Bernardes fez um alerta para os seus seguidores - Foto: Divulgação | Globo

Fátima Bernardes usou o seu perfil no Instagram para revelar um detalhe de sua vida pessoal e fazer um alerta para os seus seguidores. A apresentadora fez uma selfie antes de entrar em uma sessão de terapia e falou sobre cuidar da mente nesta terça-feira, 8.

Leia também:

>> Fátima Bernardes retorna a Globo com novo projeto: "Sou da televisão"

>> Fátima Bernardes se defende de acusações sobre fim da TV Globinho

>> Fátima Bernardes deixa TV Globo após 37 anos de emissora

“Todo dia tem alguém postando algo sobre como cuidar da saúde do corpo, como alcançar metas inatingíveis de beleza, mas poucos falam da saúde da mente. Essa é uma foto minha aguardando pra cuidar da minha alma, dos meus pensamentos, das minhas emoções. E você, se preocupa com a mente, tanto quanto com o corpo?”, escreveu a ex-comandante do programa Encontro, da TV Globo.

Nos comentários, os seguidores da jornalista reagiram e até alguns famosos. “Sempre”, concordou a apresentadora Angélica. “Sim, muito mais do que o corpo. A alma e a mente estando bem o corpo agradece”, concordaram outros. “A depressão, a ansiedade está sendo a doença do século”, comentou outro internauta.