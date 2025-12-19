BBB 26: saiba quais ex-participantes devem retornar ao programa

Os participantes maracaram suas edições - Foto: Reprodução

A 26ª edição do Big Brother Brasil contará com ex-BBBs famosos. Apesar do programa ainda não ter confirmado a lista de participantes, alguns nomes estão sendo contados por jornalistas e internautas.

Segundo informações divulgadas pelo Portal Leo Dias, as negociações já estão quase finalizadas e duas ex-BBBs polêmicas devem retornar a casa mais vigiada do Brasil em janeiro de 2026.

De acordo com fontes da colunista Carla Bittencourt, a cantora Flay, do BBB 20, e a empresária Sarah Andrade, do BBB 21, estão quase assinando o contrato com os diretores do programa.

As ex-sisters foram vistas pela produção como boas participantes, pois dominam a dinâmica do jogo, não fogem de embates e possuem o apelo do público nas redes.