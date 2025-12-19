Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TELEVISÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DE VOLTA!

BBB 26: saiba quais ex-participantes devem retornar ao programa

A nova edição do reality contará com ex-BBBs

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

19/12/2025 - 20:53 h
Os participantes maracaram suas edições
Os participantes maracaram suas edições -

A 26ª edição do Big Brother Brasil contará com ex-BBBs famosos. Apesar do programa ainda não ter confirmado a lista de participantes, alguns nomes estão sendo contados por jornalistas e internautas.

Segundo informações divulgadas pelo Portal Leo Dias, as negociações já estão quase finalizadas e duas ex-BBBs polêmicas devem retornar a casa mais vigiada do Brasil em janeiro de 2026.

Tudo sobre Televisão em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Belo abre o jogo sobre confusão nos bastidores de novela da Globo
Três Graças: descubra qual o primeiro assassinato da novela
Polêmica, A Fazenda 17 termina e consagra Dudu Camargo como campeão

De acordo com fontes da colunista Carla Bittencourt, a cantora Flay, do BBB 20, e a empresária Sarah Andrade, do BBB 21, estão quase assinando o contrato com os diretores do programa.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por FLAY 🎙 (@flay)

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Sarah Andrade (@sarahandrade)

As ex-sisters foram vistas pela produção como boas participantes, pois dominam a dinâmica do jogo, não fogem de embates e possuem o apelo do público nas redes.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

BBB bbb 26

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Os participantes maracaram suas edições
Play

Repórter do SBT é assaltada durante transmissão ao vivo; veja

Os participantes maracaram suas edições
Play

Conversa picante entre homens em reality da Globo viraliza

Os participantes maracaram suas edições
Play

Apresentadora da Globo é hostilizada em loja: "Jornalixo"; veja vídeo

Os participantes maracaram suas edições
Play

Sinal da Record é invadido e mensagem misteriosa é exibida ao vivo

x