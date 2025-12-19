SOLTOU O VERBO
Belo abre o jogo sobre confusão nos bastidores de novela da Globo
O cantor falou abertamente sobre as polêmicas envolvendo a gravação da trama
Por Franciely Gomes
Belo quebrou o silêncio e falou pela primeira vez sobre os boatos envolvendo a relação dele com os colegas de elenco da novela ‘Três Graças’, da TV Globo. O cantor, que interpreta o personagem Misael, desmentiu a informação de que estaria incomodado com o ator Marcos Palmeira.
“O Marcos, além de ser um ídolo e um gênio como ator, ele é generoso, humilde. Foi um cara que eu encontrei que me colocou no colo”, disse ele em entrevista à coluna de Fábia Oliveira, no Metrópoles.
O artista ainda reforçou que mantém uma boa relação com todos os outros atores. “Não há possibilidade nenhuma de existir [conflito]. Todos os atores e atrizes com quem contracenei, o que posso falar aqui é da receptividade”, completou.
Durante o bate-papo, Belo também falou sobre a participação de sua ex-mulher, Viviane Araújo, na novela. “Agora eu sou um ator e ela é atriz há muito tempo. Já fez vários trabalhos muito antes de mim e, com certeza, a gente vai contracenar como ator e atriz. É uma grata surpresa”, disparou.
