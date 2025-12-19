Três Graças: descubra qual o primeiro assassinato da novela

Arminda é interpretada por Grazi Massafera - Foto: Reprodução| Globo

A novela "Três Graças", da TV Globo, está se aproximando do capítulo 100 e deve registrar uma das primeiras mortes da trama. A cena marca um ponto de virada para a vilã Arminda, interpretada por Grazi Massafera, que será responsável pela morte de Célio (Otávio Müller).

O momento promete forte impacto na história. Arminda empurra o personagem da escada da mansão, cometendo seu primeiro assassinato direto. Até então, a antagonista atuava apenas por meio de manipulações e estratégias calculadas.

Com a morte de Célio, ela assume de vez o posto de vilã principal da novela, segundo informações da colunista Carla Bittencourt, do portal LeoDias.

Mudanças na novela

A saída do personagem pode provocar mudanças significativas na trama. Célio integrava o núcleo de humor da novela, que não vinha sendo bem recebido pelo público desde o início.

O núcleo, inclusive, já passava por ajustes devido à baixa aceitação, o que levou a uma aceleração da narrativa e a um corte de cerca de 30% das cenas, como forma de tentar recuperar a audiência.