Cantora deixa Marcos Mion em saia justa na Globo: "Sou casado"

Marcos Mion ficou sem graça com atitude - Foto: Reprodução | Globo

Marcos Mion precisou ser rápido para sair de uma saia justa grande no Caldeirão, da Globo, deste sábado, 29. Tudo aconteceu quando ele perguntou para Marília Tavares sobre o que motiva uma ligação para o ex.

A conversa foi iniciada quando a cantora falou da música Palavras de Perdão, que fala de uma mulher que manda um pedido de desculpa pelos erros do passado para o celular do ex. Segundo ela, a mulher da história acreditava que havia sido bloqueada.

"Ligar pra ex sempre gera uma boa sofrência, né?", reagiu o global. "Deixa eu te falar uma coisa: já aconteceu contigo?", quis saber a convidada.

Marcos Mion foi rápido e declarou: "Rapaz, eu nasci casado! Eu não lembro como é que era. Eu não tinha contatinhos assim...".

"Ah, ele sabe se sair...", divertiu-se Marília, falando da atitude rápida do famoso. "Eu já sou casado há 20 anos, eu não lembro mais como é que era", completou o marido de Suzana Gullo.