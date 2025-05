Chefão do grupo Globo deixa emissora após 34 anos; saiba detalhes

O diretor executivo encerrou sua carreira na emissora - Foto: Foto: Reprodução | TV Globo

Mariano Boni encerrou sua carreira no grupo Globo nesta quarta-feira, 23. A informação foi confirmada pela própria emissora, que emitiu um comunicado interno sobre a saída do diretor, que atuava há 34 anos na empresa de comunicação.

“Em todos estes anos, Mariano comandou muitas das mais importantes coberturas e transmissões do país, além de todos os programas da faixa da manhã da TV Globo. Ele tem todo o nosso reconhecimento, agradecimento e torcida para os novos projetos autorais que pretende desenvolver”, informou Amauri Soares, diretor-executivo da TV Globo.

Um dos chefões da emissora, Mariano era responsável pelos programas do gênero de variedades e comandou atrações como “Mais Você”, “Encontro”, “É de Casa” e “Conversa com Bial”.

Trajetória de Mariano

O profissional entrou no grupo de funcionários da Globo em 1991 e trabalhou como produtor e editor do Fantástico nos primeiros 10 anos de carreira. Ele também foi foi editor-executivo do Jornal Nacional e editor-chefe do Jornal da Globo; chefe de redação da Globo em São Paulo; diretor regional de Jornalismo em Brasília; e diretor-executivo de Jornalismo.

Sua transição de carreira aconteceu em 2018, quando foi transferido para os Estúdios Globo e assumiu a direção do Gênero Variedades, o qual ocupou até sua saída, nesta quarta-feira, 23.

Quem o substituirá?

Mariano será substituído por Cláudio Marques, atual editor-chefe do Jornal Hoje, que possui 33 anos de experiência na Globo, incluindo o período em que trabalhou nas afiliadas em São Luís e São José dos Campos. Ele também foi editor-chefe do SPTV e editor-executivo do Jornal da Globo.

Já o posto de Marques no Jornal Hoje será ocupado por Fernando Rinco, que era seu braço direito nas produções diárias. Ele também contará com o auxílio de Heitor Lannes, jornalista vindo da GloboNews.