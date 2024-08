Como está Silvio Santos? Apresentadora revela saúde atual do famoso

Sonia Abrão falou sobre saúde de Silvio Santos - Foto: Reprodução | SBT

Sonia Abrão atualizou, nesta segunda-feira, 12, o estado de saúde de Silvio Santos, que está internado desde o dia 1º de agosto no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

No A Tarde é Sua, da RedeTV!, comentou sobre a internação do dono do SBT, que retornou aos cuidados médicos no início do mês e ainda não possui previsão para deixar o local.

Sonia garantiu que o famoso apresentou melhora, mas ainda tem estado de saúde inviável que o faça voltar para casa. Ela justificou ainda às baixas temperaturas na capital paulista.

"Ele voltou para o hospital no dia 1º de agosto, hoje está fazendo 12 dias que o Silvio está internado. Ele deve continuar, principalmente por conta da temperatura aqui em São Paulo. Você não vai tirar alguém com 93 anos de idade em uma temperatura que vai chegar a seis graus, não tem como", iniciou.

Sonia Abrão seguiu: "A recuperação sempre é um pouco mais lenta em função justamente da idade. Então, deixa preservadinho lá, sendo monitorado o tempo todo, super medicado, direitinho. Quando os médicos falarem 'agora pode, agora não tem mais risco, existe um mínimo risco possível', ele volta para casa. Mas, por enquanto, nem pensar".

"Tá todo mundo aqui esperando por ele, rezando por ele, fazendo boas vibrações para ele se recuperar logo. Mas, mesmo assim, tem que dar um tempo para essa parte mais aguda do inverno passar", desejou a jornalista.