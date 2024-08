Vídeo: vidente prevê morte de Silvio Santos no SBT e provoca climão

Silvio Santos continua internado em hospital - Foto: Divulgação | PR

O clima ficou pesado durante a exibição do “Chega Mais”, atração matinal do SBT comandada por Regina Volpato, Michelle Barros e Paulo Mathias

>>> Dia dos Pais: internado, Silvio Santos ganha homenagem das filhas

Nesta segunda-feira, 12, os apresentadores receberam a vidente e taróloga Chaline Grazik, que, além de repercutir o acidente do avião da VoePass, que caiu na última sexta-feira, 9, em Vinhedo, causou grande comoção ou falar sobre o estado de saúde de Silvio Santos.

A taróloga supostamente teria previsto o acidente grave que deixou 62 vítimas, entre passageiros e tripulantes. Mas durante a sua participação, Chaline deixou os presentes tensos ao falar sobre a possível morte de um “comunicador icônico”.

>>> Silvio Santos internado: SBT se manifesta após declaração do neto

“O tarô me mostra a morte de um homem nesses próximos dias, uma pessoa que gosta de se comunicar, que foi um ícone, que vai trazer sofrimento para o Brasil. Eu vejo as pessoas com nostalgia, falando de lembranças… é como se o ciclo dele tivesse se encerrado aqui e as coisas tendem a não ficar boas”, disse.

“Eu não gosto de falar em desencarne, mas infelizmente mostra a morte desse homem mais velho”, completou a taróloga, deixando Regina e Michelle desconfortáveis.

>>> Silvio Santos internado: neto faz revelação inédita sobre apresentador

Nas redes sociais, os internautas criticaram a suposta previsão de Chaline Grazik. “Ela está falando isso só porque o Silvio Santos está internado”, publicou uma seguidora. “A mona leu que o Silvio Santos tava no hospital e aí mete uma dessas”, ironizou outro.

Silvio Santos está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o dia 1º de agosto de 2024. As atualizações sobre o estado de saúde do dono do ‘Baú da Felicidade’ são restritas e contam com um esquema especial para que as informações não vazem da unidade hospitalar.

Assista: