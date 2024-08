Como está Silvio Santos? Neto "fura o SBT" e revela saúde do famoso

Silvio Santos segue internado em hospital em SP - Foto: Reprodução | SBT

Internado desde o dia 1º de agosto, Silvio Santos não tem previsão para deixar o hospital. Diferente do SBT, que tem feito silêncio sobre a saúde do seu dono, Tiago Abravanel falou nesta quarta-feira, 14, sobre o estado de saúde do avô.

Leia Mais:

>>> Silvio Santos internado: SBT se manifesta após declaração do neto

>>> Chaves: filha de dubladora cobra direitos e faz acusação contra SBT

>>> Vídeo: vidente prevê morte de Silvio Santos no SBT e provoca climão

Em entrevista à Quem, o famoso falou que não está visitando o dono do SBT.



"É super restrito. Óbvio que a família está cuidando, mas graças a Deus ele está super bem assistido por todos os médicos, a equipe maravilhosa do hospital e, com a fé de todo mundo, ele vai sair dessa logo", ressaltou o ator.

O também cantor abriu o jogo ainda sobre a decisão da internação, que partiu do próprio Silvio. "Ele é muito preocupado com ele mesmo. Que bom, né? É importante", declarou o neto do veterano, que confessou que deveria ser mais como o avô quando o assunto é autocuidado.

"Saúde é uma coisa que mesmo você cuidando, você tem que olhar sempre para que a gente possa fazer tudo que a gente quer durante mais tempo", completou na entrevista.

A internação de Silvio Santos

Em julho, o empresário foi hospitalizado devido a um quadro de H1N1. No mesmo mês, Silvio Santos recebeu alta médica e foi para casa, mas precisou voltar ao hospital.

No dia 1º de agosto, ele retornou ao hospital. Na ocasião, o SBT informou que ele passaria por exames, mas desde então o apresentador não saiu mais do hospital.