Confira o resumo de 'Mania de Você' de 16 a 21 setembro

A nova novela da Globo, 'Mania de Você', tem dado o que falar nas redes sociais. Confira agora o resumo divulgado pela emissora para a semana de 16 a 21 de setembro.

▪️ 16 de setembro (segunda)

Mavi procura Rudá, e conta a Luma o que descobriu. Molina mostra o vídeo para Luma. Ísis arma um plano contra Guga. Viola procura Luma, e diz que vai embora de Angra. Luma pede que ela fique longe de Rudá. Berta conta sobre o paradeiro de Guga para Ísis, que coloca seu plano em prática. Mavi descobre sobre a relação entre Molina e Mércia. Mavi confronta Mércia. Mavi reage à forma com que Molina trata Mércia. Mércia revela que Molina é pai de Mavi.



▪️ 17 de setembro (terça)

Molina nega a paternidade de Mavi e demite Mércia. Luma não aceita a demissão de Mércia. Viola procura Mavi e diz que vai ficar na ilha. Mavi conta a Viola que Molina é seu pai. Molina vai até a casa de Viola, que se assusta com a sua presença. Molina finge para Mércia que está arrependido. Mércia diz a Mavi que Molina não é seu pai. Viola conta a Mavi que Molina esteve lá. Mércia desconfia das atitudes de Molina com ela. Mavi e Luma decidem ir juntos tirar satisfações com Molina.

▪️ 18 de setembro (quarta)

Berta mostra a Ísis a imagem de Guga na emergência. Guga invade a casa de Berta e faz Ísis de refém. Para defender a nora, Berta toma uma atitude drástica. Molina diz para Mavi que é melhor fazerem o teste de DNA. Mavi tenta mais uma vez convencer Mércia de irem embora da ilha. Viola conta a Rudá que decidiu ir embora por causa de Molina.

▪️ 19 de setembro (quinta)



Molina faz de tudo para agradar Mércia, que percebe suas intenções. Luma nota algo de errado com os depósitos que Molina faz para ela e pede ajuda de Mavi. Molina dopa Mércia. Mércia perde os sentidos, mas consegue enviar uma mensagem para Mavi antes. Luma e Mavi socorrem Mércia, que faz revelações sobre o passado dos dois. Luma, Mavi e Mércia, na companhia de um segurança, confrontam Molina. Luma manda Molina ir embora. O segurança leva Molina, que reage e consegue fugir. Molina vai à casa de Mavi, e ameaça Viola. Rudá fica sabendo e vai atrás dela. Rudá e Molina entram em confronto, e um tiro é ouvido. Molina é morto.



▪️ 20 de setembro (sexta)

Viola acredita na inocência de Rudá. Luma flagra Rudá e Viola se beijando e dispara acusações contra os dois. Viola decide acompanhar Rudá. Mavi consegue rastrear a lancha de Rudá e Viola, e manda um capanga atrás deles. Mavi fica sabendo pelo capanga onde Rudá e Viola estão hospedados e avisa à polícia. Rudá foge em um caminhão a tempo de não ser encontrado pela polícia e percebe que tudo foi armado por Mavi. Mavi oferece duas opções para Rudá: ir para Portugal e se afastar de Viola ou acabar preso pela morte de Molina.



▪️ 21 de setembro (sábado)

Rudá aceita a proposta de Mavi e foge para Portugal. Luma não acredita na tristeza de Mércia pela morte de Molina. Mavi paga a fiança de Viola. Rudá tenta falar com Viola, sem saber que o celular da jovem está com Mavi. No Rio de Janeiro, Almeida contrata Viola apara cozinhar no restaurante onde Marcel trabalha como ajudante de garçom. Luma oferece o quarto de Molina a Mavi. Mércia orienta Mavi a conquistar Luma.



