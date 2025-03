Criminosos invadem Globo e roubam celulares de funcionários

PROBLEMA NO CANAL

Globo foi alvo de ação de criminosos - Foto: Reprodução | Globo

Homens armados invadiram os Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira, 10, e provocaram medo entre funcionários. A invasão ocorreu em uma área isolada em que é gravada cenas de "Mania de Você".

De acordo com informações do site Notícias da TV, três bandidos roubaram celulares de profissionais da emissora e fugiram em um carro. A polícia foi acionada para investigar o caso, que ocorreu onde o resort Albacoa da novela das 21h está montado.

A publicação salientou que seguranças, bombeiros e trabalhadores da manutenção, que atuavam no espaço, foram rendidos e não reagiram. A Globo ainda não se manifestou sobre o caso.

A ação criminosa ocorreu no momento em que a polícia realizava uma operação de combate ao tráfico na comunidade Dois Irmãos, que fica próxima do canal. Fontes do Notícias da TV relataram que esta não foi a primeira vez que acontece uma operação policial na região.

Os funcionários relataram internamente o clima de medo em função da insegurança e com a possibilidade de novos incidentes.