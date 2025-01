Demitida do SBT, jornalista chora e desabafa: “Luto”

Demissão de Márcia Dantas foi comunicada na manhã dessa segunda-feira, 6 - Foto: Divulgação | SBT

A apresentadora Márcia Dantas se emocionou ao comunicar sua demissão do SBT na noite dessa segunda-feira, 6. A jornalista disse que estava muito triste com a demissão, mas agradeceu ao carinho da emissora e dos colegas.

“Estou passando aqui para agradecer o carinho comigo. Estou sendo bem acolhida pela minha família e pelos meus amigos. Tá difícil falar, estou bem triste. Quero cuidar de mim agora. Melhorar para vir falar com vocês, mas queria agradecer porque tem muita gente boa mandando mensagens lindas aqui na internet. Estou bem”, iniciou, em vídeo publicado em seu Instagram.

A comunicadora afirmou que o seu coração está em paz, “por mais que eu esteja muito triste”. “Eu sei que Deus sabe de tudo e minha fé é inabalável. Sei que meu pai está me dando força de onde ele estiver. Ele foi a pessoa que mais acreditou em mim, quando eu mesma não acreditava. Nada é por acaso. Eu só tenho gratidão a toda minha trajetória, meu caminho é lindo e está só começando. Eu vou ficar bem, mas precisamos colher os sentimentos e viver o nosso luto”, disse.

Demissão

A demissão de Márcia foi comunicada na manhã dessa segunda-feira, 6. “Durante seu tempo na emissora, Márcia se destacou pela competência, carisma e profissionalismo, sendo uma peça-chave na cobertura de grandes acontecimentos e no fortalecimento de nossos telejornais. O SBT deseja todo sucesso à jornalista em seus novos desafios e agradece por sua dedicação, ética e contribuições inestimáveis. As portas do SBT estarão sempre abertas”, dizia o comunicado.

Poucas horas depois, a imprensa especializada apontou que o desligamento foi unilateral, citando que a demissão de Márcia Dantas é apenas a primeira de algumas que estão por vir. Essa mudança no quadro de funcionários faria parte de uma reforma no setor de jornalismo, como ocorreu no núcleo de entretenimento.