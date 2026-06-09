Emissora demite diretor por causa de folga no feriado

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O diretor da RedeTV!, Rafael Blecher, foi demitido após dar uma folga para sua equipe na última sexta-feira, 5, logo depois do feriado de Corpus Christi.

Segundo o portal LeoDias, a ordem em relação ao feriado da última quinta-feira era que todos folgassem no dia, mas avisados de que a sexta seria um dia normal de trabalho.

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Blecher, no entanto, deu folga prolongada a todos e acabou sendo punido.

Blecher estava responsável pelos programas ‘Dinheiro na Conta’ e ‘Vizinhos em Guerra’, duas das apostas da emissora para reforçar a programação a partir de agosto.

Trajetória de Rafael Blecher

Ele estava na RedeTV! desde dezembro de 2024 e foi responsável pela concepção do programa ‘Jogo na Tela’ (2025), que ficou apenas quatro meses na grade da emissora.

Ele já havia trabalhado na empresa no programa ‘Me Poupe! Show’ (2021), apresentado pela educadora financeira Nathalia Arcuri.

Blecher também acumula passagens por canais mais nichados, como a MTV Brasil, o Multishow e a Mix TV. Dirigiu o 'Furo MTV' (2009-2013) e foi roteirista do ‘15 Minutos’ (2008-2010).

Ele estaria responsável, mais uma vez, por uma atração que fala de educação financeira, dessa vez, comandada por Nath Finanças. Já o ‘Vizinhos em Guerra’ é um reality show que vai retratar conflitos de condomínios. A apresentação é de Katiuzia Rios, que também comanda o ‘Brasil do Povo’.

Até o momento, não há informações sobre quem vai assumir a direção.