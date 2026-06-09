Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TELEVISÃO

DEMISSÃO

Emissora demite diretor por causa de folga no feriado

Diretor deu folga prolongada para a equipe sem autorização

Edvaldo Sales
Por
Diretor deu folga prolongada para a equipe sem autorização
Diretor deu folga prolongada para a equipe sem autorização - Foto: Reprodução

O diretor da RedeTV!, Rafael Blecher, foi demitido após dar uma folga para sua equipe na última sexta-feira, 5, logo depois do feriado de Corpus Christi.

Segundo o portal LeoDias, a ordem em relação ao feriado da última quinta-feira era que todos folgassem no dia, mas avisados de que a sexta seria um dia normal de trabalho.

Tudo sobre Televisão em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Blecher, no entanto, deu folga prolongada a todos e acabou sendo punido.

Leia Também:

NOVELAS

Nova fase de Quem Ama Cuida promete virar a trama de cabeça para baixo
Nova fase de Quem Ama Cuida promete virar a trama de cabeça para baixo imagem

APELO

Ator da Globo pede ajuda financeira após grave internação
Ator da Globo pede ajuda financeira após grave internação imagem

ENTRETENIMENTO

Galã global anuncia internação para tratar vício em drogas
Galã global anuncia internação para tratar vício em drogas imagem

Blecher estava responsável pelos programas ‘Dinheiro na Conta’ e ‘Vizinhos em Guerra’, duas das apostas da emissora para reforçar a programação a partir de agosto.

Trajetória de Rafael Blecher

Ele estava na RedeTV! desde dezembro de 2024 e foi responsável pela concepção do programa ‘Jogo na Tela’ (2025), que ficou apenas quatro meses na grade da emissora.

Ele já havia trabalhado na empresa no programa ‘Me Poupe! Show’ (2021), apresentado pela educadora financeira Nathalia Arcuri.

Blecher também acumula passagens por canais mais nichados, como a MTV Brasil, o Multishow e a Mix TV. Dirigiu o 'Furo MTV' (2009-2013) e foi roteirista do ‘15 Minutos’ (2008-2010).

Ele estaria responsável, mais uma vez, por uma atração que fala de educação financeira, dessa vez, comandada por Nath Finanças. Já o ‘Vizinhos em Guerra’ é um reality show que vai retratar conflitos de condomínios. A apresentação é de Katiuzia Rios, que também comanda o ‘Brasil do Povo’.

Até o momento, não há informações sobre quem vai assumir a direção.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

Rede TV televisão

Relacionadas

Mais lidas