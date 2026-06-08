Nova fase de Quem Ama Cuida promete virar a trama de cabeça para baixo

Os próximos capítulos de Quem Ama Cuida prometem marcar um dos momentos mais importantes da novela desde sua estreia. A trama escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto se prepara para iniciar sua aguardada segunda fase, que contará com um salto temporal de seis anos e mudanças profundas na trajetória de Adriana.

A nova etapa deve começar entre o fim de junho e o início de julho e promete trazer novos conflitos, personagens inéditos e uma atmosfera ainda mais intensa para a história.

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A virada acontecerá após os desdobramentos do mistério envolvendo a morte de Arthur Brandão, personagem de Antonio Fagundes. O caso, que vem movimentando a trama desde o início de junho, servirá como ponto de ruptura para praticamente todos os núcleos da novela.



O que vai acontecer antes da passagem de tempo?

Antes do salto temporal, Adriana, interpretada por Letícia Colin, enfrentará uma sequência de acontecimentos que mudarão completamente sua vida. Após se tornar a principal suspeita pela morte do empresário, a personagem verá sua situação se complicar na Justiça.

Os desdobramentos culminarão em sua condenação e prisão, encerrando a primeira fase da novela e preparando o terreno para a transformação que será apresentada nos capítulos seguintes.

A estratégia permitirá que a narrativa avance diretamente vários anos, sem mostrar em detalhes o período vivido pela protagonista durante sua ausência.

Uma Adriana completamente diferente

Quando reaparecer na segunda fase, Adriana estará longe da fisioterapeuta emocionalmente fragilizada apresentada no início da trama.

Os traumas acumulados ao longo dos anos devem transformar a personagem em uma mulher mais dura, determinada e focada em descobrir quem realmente destruiu sua vida. A partir desse momento, a busca por respostas e o desejo de acertar contas com antigos desafetos passam a ocupar o centro da narrativa.

A expectativa é que a personagem lidere uma fase marcada por disputas psicológicas, manipulações e estratégias de vingança.

Novos personagens e relações transformadas

A passagem de seis anos não afetará apenas a protagonista. Diversos personagens devem reaparecer em situações completamente diferentes, carregando consequências das escolhas feitas antes da virada.

O núcleo da família Brandão, por exemplo, tende a surgir ainda mais abalado pelos efeitos da morte de Arthur. Antigas alianças podem ser desfeitas, enquanto personagens que antes tinham participação secundária devem ganhar mais espaço na trama.

Pedro, personagem de Chay Suede, também deverá enfrentar novos conflitos ligados ao passado com Adriana e às decisões tomadas durante os anos em que ela esteve fora de cena.

Mistérios continuam no centro da trama

Apesar das mudanças, a novela não abandonará os principais segredos construídos na primeira fase. A morte de Arthur continuará sendo uma das peças centrais da narrativa, e questões deixadas em aberto devem ganhar novos desdobramentos após a passagem de tempo.

Além disso, a chegada de personagens inéditos promete movimentar a história com novas disputas amorosas, interesses financeiros e segredos familiares que podem alterar completamente os rumos da trama.

O salto temporal que deve mudar tudo

Nos bastidores, a expectativa é que a segunda fase represente o verdadeiro ponto de aceleração de Quem Ama Cuida.

Se os primeiros meses foram dedicados à ascensão e à queda de Adriana, a nova etapa deve concentrar esforços em sua reconstrução e em sua tentativa de virar o jogo contra aqueles que acredita terem conspirado para destruí-la.

Com uma protagonista transformada, novos personagens e mistérios ainda sem solução, a novela se prepara para entrar em uma fase decisiva que promete mudar completamente a dinâmica vista até agora.