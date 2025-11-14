Menu
TELEVISÃO
MUDANÇAS

Ex-BBB é anunciada como nova apresentadora da Globo

Emissora iniciou uma série de ajustes em sua programação matinal

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

14/11/2025 - 17:08 h
BBB 20
BBB 20 -

Com as recentes mudanças na programação matinal da TV Globo, uma surpresa foi anunciada envolvendo o quadro Bem Estar e o programa É de Casa: a entrada de uma nova apresentadora.

Quem assume o posto é a campeã do BBB 20, Thelminha, médica anestesiologista, que passa a comandar o quadro de saúde exibido dentro do Encontro com Patrícia Poeta nas manhãs da emissora.

Formada em Medicina pela Universidade Católica de São Paulo, Thelminha já vinha marcando presença em pautas de saúde e bem-estar desde que deixou o reality show. Agora, ela reforça sua atuação na TV aberta levando informações sobre qualidade de vida ao público.

Mudanças nas manhãs da Globo

Mesmo antes do fim do ano, a Globo iniciou uma série de ajustes em sua faixa matinal. Entre as alterações estão transformações nos quadros Bem Estar e É de Casa, que incluem a saída de alguns apresentadores, como Michelle Barros e Rita Batista, e a chegada de novos comunicadores.

Segundo comunicado oficial da emissora, as mudanças fazem parte de uma renovação estratégica: “Refletem a constante atualização de formatos e narrativas, alinhada aos novos hábitos do público.”

x