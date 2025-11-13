Rita Batista se despede do ‘É de Casa’ e anuncia nova carreira

A jornalista baiana fará parte do elenco de “A Nobreza do Amor” - Foto: Reprodução | Instagram

A Globo anunciou, nesta quinta-feira, 13, uma mudança importante em sua programação matinal: Rita Batista está deixando o ‘É de Casa’ para ingressar como atriz na próxima novela das seis, marcando uma nova etapa em sua trajetória na emissora.

A jornalista baiana, que integrava o matinal desde 2022, fará parte do elenco de “A Nobreza do Amor”, assinada por Elisio Lopes Jr., Julio Fischer e Duca Rachid.

Em comunicado, a emissora destacou que a apresentadora construiu uma passagem marcada por autenticidade, inteligência e forte vínculo com o público, elementos que agora levará para a ficção.

Mudanças no Super Manhã da Globo

A saída de Rita Batista vem acompanhada de uma reorganização mais ampla na programação matinal. O quadro “Bem Estar” passa a ser comandado diretamente por Maria Beltrão no ‘É de Casa’, enquanto Thelma Assis, médica e vencedora do BBB 20, assume a versão do quadro no ‘Encontro com Patrícia Poeta’, ampliando a presença de especialistas no período da manhã.

Outra novidade é a migração de Michelle Loreto para uma área mais voltada ao entretenimento. Ela passa a atuar como repórter de variedades, com participação em todos os matinais da Globo.

A equipe de reportagem também passa por ajustes: Mateus Luz deixa o time, enquanto Jorge Felix fará entradas especiais, especialmente em pautas sobre longevidade, tema em ascensão na grade do canal.

‘É de Casa’ fica mais curto e se adapta ao novo formato das manhãs

As mudanças acompanham a reestruturação do ‘É de Casa’, que teve seu tempo de exibição reduzido no início do ano. O matinal voltou ao formato mais compacto, indo das 9h às 12h, para dividir o espaço com o ‘Bom Dia Sábado’ e ‘Pequenas Empresas & Grandes Negócios’.

Segundo a Globo, as atualizações fazem parte de uma estratégia contínua de renovação de formatos, alinhada ao comportamento atual da audiência.

Quem é Rita Batista? Da Bahia ao elenco de novela das seis

Formada em Publicidade e Propaganda pela Universidade Católica do Salvador, Rita Batista iniciou a carreira no rádio e se consolidou na TV apresentando telejornais na Bahia. Ganhou maior projeção nacional ao comandar, em 2012, o programa “Muito+”, ao lado de Adriane Galisteu, na Band.

Além da TV, Rita é reconhecida por seus conselhos de vida e sabedoria espiritual nas redes sociais. Mas, de onde vêm tantos saberes? Segundo ela, diferentes mantras de vastas culturas a levam à expansão em diversos setores da vida.

De Fraternidade Branca a mantras indianos, a apresentadora sentiu o resultado de todos esses rituais e achou que deveria compartilhar com os outros, citando até mesmo em seu livro, 'A vida é um presente', um guia de mantras para o dia a dia. Em seu Instagram, os seus quadros de conselhos fazem sucesso, sendo um dos mais esperados por seus seguidores.

Além disso, aveia artística da baiana não é novidade. Em 2024, no programa “Que História É Essa, Porchat?”, Rita relembrou que ainda na infância apresentava programas imaginários para as galinhas de sua avó, uma prévia divertida da nova fase que começa agora.