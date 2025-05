Fernando Fernandes “volta a andar” após quase 20 anos paraplégico; assista

Fernando Fernandes "volta a andar" e registra experiência em vídeo - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Já acostumado a viver sobre duas rodas por conta de um acidente de carro sofrido em 2009, onde fraturou algumas vértebras, o apresentador Fernando Fernandes compartilhou nesta terça-feira, 20, uma experiência emocionante. Por meio de um vídeo em suas redes sociais, o apresentador e ex-BBB compartilhou sua primeira experiência “andando” após o acidente.

Mesmo com as limitações motoras, o apresentador se tornou apresentador do programa “No Limite” e mais recentemente do Esporte Espetacular.

Vivendo com os movimentos reduzidos há quase 20 anos, o apresentador pode sentir novamente como é andar com o auxílio de um aparelho. Com isso ele não poupou palavras para descrever a emoção.

"Confesso que ter a sensação de andar e por incrível que pareça, pude sentir meus pés tocar o chão, apesar de não ter a sensibilidade, isso me sacudiu por dentro", disse o apresentador na legenda do vídeo.

Além disso, o apresentador disse que não tinha mais planos para voltar a andar. "Depois de 14 anos sem ver, nem imaginar minhas pernas em movimento , pude reacender uma chama que em mim havia se apagado, andar ja não fazia parte dos meus planos a muito tempo e deixou de ser prioridade desde que descobri um mundo de uma nova forma, com rodas e asas e isso me completa".

Assista vídeo

Apesar disso, Fernando se mostrou esperançoso quando falou sobre viver essa experiência, a descrevendo como “única solução” para sua condição.

"Agora voltando pro papo racional, desde que tomei consciência completa sobre o assunto lesão medular, tive a clareza que somente a tecnologia teria o interesse em devolver esses movimentos, ja a medicina vai preferir me remediar ! Bom , seguimos em busca dos ‘próximos passos’”.

O que deixou Fernando paraplégico?

O apresentador Fernando Fernandes se envolveu em um grave acidente de carro no ano de 2009, quando colidiu seu carro contra um poste em São Paulo.

Pelo impacto, o modelo quebrou as vértebras da coluna, perdendo o movimento das pernas. Ele ainda foi submetido a uma cirurgia para descompressão da medula e fixação da coluna, mas seu movimento não voltou.

Após o acidente, Fernando Fernandes se tornou atleta paralímpico

Mesmo com a drástica mudança de vida que sofreu, Fernando Fernandes se tornou um grande atleta paralímpico, sendo referência na paracanoagem. Na nova carreira, Fernando se consagrou tetracampeão Mundial (2009, 2010, 2011 e 2012), Tricampeão Panamericano, Tetracampeão Sul-americano e Tetracampeão Brasileiro de Paracanoagem.