Fiuk provoca climão na Globo e irrita web: "Que vacilo"

Fiuk foi criticado por atitude com Dona Déa - Foto: Reprodução | Globo

Fiuk causou polêmica neste domingo, 9, com uma atitude contra Dona Déa Lúcia. No Domingão com Huck, da Globo, o cantor esteve no quadro Batalha do Lip Sync e ignorou a veterana.

Tudo aconteceu quando o filho de Fábio Jr. dublou Roberto Carlos e reproduziu o momento em que o Rei distribui rosas às mulheres em suas apresentações.

Durante a situação, no entanto, o artista ignorou totalmente Dona Déa, que é companheira de palco de Luciano Huck há alguns anos. Na ocasião, Fiuk entregou flores para Cleo, que foi a sua rival no dia, e a Lívia Andrade.

Nas redes sociais, internautas dispararam contra o ex-BBB. "Meu ranço do Fiuk aumentando com ele não dando uma rosa para Dona Déa”, escreveu uma pessoa.

“Fiuk não deu rosa para a Dona Déa. Que mico. #Domingão”, falou mais um internauta, no X, antigo Twitter. “Fiuk não deu uma rosa para Dona Déa? Que vacilo”, disparou um terceiro.