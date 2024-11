Globo acaba com mistério de Mania de Você e revela quem matou Molina

Assassino de Molina será revelado - Foto: Divulgação

A Globo revelou nas redes sociais, neste sábado, 19, o grande mistério em torno de Mania de Você: quem matou Molina (Rodrigo Lombardi).

De acordo com a postagem, Mavi (Chay Suede) foi o autor do crime contra o próprio pai. A identidade do assassino será revelada nos próximos capítulos da trama de João Emanuel Carneiro.

Alguns seguidores da Globo, porém, ainda ficaram desconfiados. "Vocês não iriam revelar isso tão fácil assim, então ele está vivo, se bobear vai aparecer no julgamento!", disparou uma pessoa.

"Nunca foi segredo... E olha que nem assisto à novela", comentou outra internauta, achando a revelação óbvia.

Nos próximos capítulos de Mania de Você, alguns personagens ficarão sabendo a verdade em torno da morte do empresário. Santiago revelará uma informação a Rudá e a Moema sobre a noite em que Molina morreu, enquanto Mércia verá imagens da morte.