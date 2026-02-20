Menu
TELEVISÃO
MEDIDA RADICAL

Globo ameaça romper com afiliadas se fizerem propaganda política

Emissora enviou um memorando para mais de 120 afiliadas

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

20/02/2026 - 8:48 h

Emissora enviou um memorando para mais de 120 afiliadas -

Mais de 120 afiliadas da Globo receberam um memorando nesta semana com instruções sobre a cobertura no período pré-eleitoral. A empresa adotou uma política de "tolerância zero" e advertiu que, se as TVs locais forem denunciadas por parcialidade ou propaganda para candidatos, podem ter seus acordos de parceria não renovados.

Assinado por Ricardo Villela, diretor de jornalismo da Globo, o texto aponta que o objetivo do documento é fazer com que haja uma cobertura uniforme, dentro dos padrões que norteiam a empresa, por todo o país. A equipe responsável pelas afiliadas da rede vai fiscalizar reportagens ou abordagens que não sejam consideradas aceitáveis.

Leia Também:

De cadeirada a processo: Datena perde ação de R$ 100 mil contra Marçal
Filha de atores de Hollywood revela ter 4 empregos para se sustentar
Atriz da Globo se derrete por Filho de Gandhy: "Me apaixonei"

Além disso, a emissora relembra que possíveis infrações eleitorais podem ser passíveis de multa em dinheiro para a afiliada e para a rede, conforme entendimento do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Segundo a coluna F5, da Folha de S. Paulo, o documento foi recebido com apreensão por algumas afiliadas. Muitas parceiras da Globo até hoje são comandadas por políticos ou familiares deles.

Circula nos bastidores que o recado é claro: quem desobedecer pode acabar como a TV Gazeta de Alagoas ou como a TV Fronteira de Presidente Prudente (SP). Ambas não tiveram seus contratos renovados recentemente por motivos que envolviam política.

Tags:

eleições Globo jornalismo

