DERROTA

De cadeirada a processo: Datena perde ação de R$ 100 mil contra Marçal

Apresentador pedia indenização por ter sido chamado de "comedor de açúcar" e "agressor sexual"

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

20/02/2026 - 8:38 h | Atualizada em 20/02/2026 - 8:52

Datena acertou Pablo Marçal com cadeira durante debate na TV Cultura
Datena acertou Pablo Marçal com cadeira durante debate na TV Cultura -

O apresentador José Luiz Datena perdeu uma ação na justiça a qual cobrava uma indenização de R$ 100 mil de Pablo Marçal, após ter sido chamado de "comedor de açúcar" e "agressor sexual".

A ação foi aberta em setembro de 2024, durante a campanha para prefeito de São Paulo. Dias antes, em debate na TV Cultura, o apresentador deu uma cadeirada em Marçal depois de ser chamado de "arregão".

Após o acidente, Marçal fez uma live de 20 minutos atacando Datena enquanto era atendido no Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista.

"O cara, um comedor de açúcar daquele tamanho, ele é mais lento que um bicho preguiça", afirmou o então candidato do PRTB. "Imagina um homem dessa categoria, desregulada, agressor de mulheres, assediador sexual. Por que ele foi para cima de mim?"

Reação

Na ação na justiça, o apresentador afirmou que Marçal usou de narrativas falsas e de gordofobia para atacá-lo. "Não há provas de agressão sexual e não há condenação criminal nesse sentido", afirmou.

No entanto, o juiz Christopher Roisin negou o pedido de José Luiz Datena e citou, na decisão, que Datena realmente foi acusado de assédio por uma repórter, e que Marçal apenas trouxe o tema em um debate eleitoral "para que o público que não soubesse do fato pudesse avaliar o comportamento" do candidato.

O magistrado ainda determinou que Datena pague R$ 10 mil em honorários aos advogados de Marçal. José Luiz Datena pode ainda recorrer da decisão.

Datena eleições 2024 José Luiz Datena Pablo Marçal São Paulo

x