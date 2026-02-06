Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TELEVISÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SALÁRIO ROBUSTO

Empresa estatal contrata Datena e salário milionário vem à tona

Datena vai comandar dois programas

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

06/02/2026 - 12:14 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Datena vai comandar dois programas
Datena vai comandar dois programas -

A contratação de José Luiz Datena foi aprovada na quarta-feira, 4, pelo comitê de programação da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). O apresentador vai comandar dois programas a partir de março: ‘Na Mesa com Datena’, na TV Brasil, e ‘Alô Alô Brasil’, na Rádio Nacional.

Segundo a coluna de Lauro Jardim, do O Globo, a decisão ocorreu por margem mínima e foi definida por voto de minerva do presidente da estatal, André Basbaum. A diretora de conteúdo da EBC, Antonia Pellegrino, se manifestou contrária. Ela afirmou que a remuneração anual proposta, de R$ 1,4 milhão, não se adéqua aos parâmetros praticados pela EBC.

Tudo sobre Televisão em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O contrato prevê a entrega de 52 programas de uma hora e meia para a TV Brasil e 260 programas de duas horas para a Rádio Nacional.

Leia Também:

Atriz brasileira quebra recorde com carreira mais longa do mundo
Ex-ator da Globo anuncia candidatura a deputado federal pelo PT
Luana Piovani expõe bastidores da TV Globo: “Super abusivos”

Para Pellegrino, o valor do contrato “não se mostra compatível com os parâmetros de custos internos adotados pela empresa”, o que pode motivar “questionamentos por parte dos órgãos de controle quanto à adequada aplicação dos recursos públicos”.

Neste contrato, o valor da hora de trabalho do Datena é de, aproximadamente, R$ 2,4 mil.

Mais contratados

Recentemente, EBC confirmou, além de Datena, a contratação dos jornalistas Juca Kfouri, José Trajano e Lúcio de Castro, que terão um programa esportivo previsto para 2026 na TV Brasil.

Cissa Guimarães, apresentadora do ‘Sem Censura’ desde 2024, teve o contrato mensal reajustado de R$ 70 mil para R$ 100 mil, além de despesas adicionais com equipe.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Datena governo federal televisão

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Datena vai comandar dois programas
Play

Marina Sena se manifesta após Juliano Floss ser confirmado no BBB 26

Datena vai comandar dois programas
Play

Repórter do SBT é assaltada durante transmissão ao vivo; veja

Datena vai comandar dois programas
Play

Conversa picante entre homens em reality da Globo viraliza

Datena vai comandar dois programas
Play

Apresentadora da Globo é hostilizada em loja: "Jornalixo"; veja vídeo

x