Empresa estatal contrata Datena e salário milionário vem à tona

Datena vai comandar dois programas

A contratação de José Luiz Datena foi aprovada na quarta-feira, 4, pelo comitê de programação da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). O apresentador vai comandar dois programas a partir de março: ‘Na Mesa com Datena’, na TV Brasil, e ‘Alô Alô Brasil’, na Rádio Nacional.

Segundo a coluna de Lauro Jardim, do O Globo, a decisão ocorreu por margem mínima e foi definida por voto de minerva do presidente da estatal, André Basbaum. A diretora de conteúdo da EBC, Antonia Pellegrino, se manifestou contrária. Ela afirmou que a remuneração anual proposta, de R$ 1,4 milhão, não se adéqua aos parâmetros praticados pela EBC.

O contrato prevê a entrega de 52 programas de uma hora e meia para a TV Brasil e 260 programas de duas horas para a Rádio Nacional.

Para Pellegrino, o valor do contrato “não se mostra compatível com os parâmetros de custos internos adotados pela empresa”, o que pode motivar “questionamentos por parte dos órgãos de controle quanto à adequada aplicação dos recursos públicos”.

Neste contrato, o valor da hora de trabalho do Datena é de, aproximadamente, R$ 2,4 mil.

Mais contratados

Recentemente, EBC confirmou, além de Datena, a contratação dos jornalistas Juca Kfouri, José Trajano e Lúcio de Castro, que terão um programa esportivo previsto para 2026 na TV Brasil.

Cissa Guimarães, apresentadora do ‘Sem Censura’ desde 2024, teve o contrato mensal reajustado de R$ 70 mil para R$ 100 mil, além de despesas adicionais com equipe.