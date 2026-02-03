Luana Piovani expõe bastidores da TV Globo: “Super abusivos”

A famosa trabalhou por um tempo na emissora - Foto: Reprodução | Instagram

Luana Piovani abriu o coração e expôs detalhes dos bastidores da TV Globo. A atriz contou que os produtores do canal tentaram impor um contrato abusivo para sua permanência na emissora e que ela foi retirada de uma novela por não concordar com certos posicionamentos.

“Quando eu protagonizei Sex Appeal, a Globo chegou com um contrato longo para os atores da série para que eles fizessem uma novela [que viria a ser Olho no Olho, 1993], e eu não quis o contrato de três anos”, disse ela, em entrevista à jornalista Heloisa Tolipan.

“Não queria fazer novela de jeito algum. Eles foram super abusivos comigo. Não quis. As pessoas, quando entro, acham que vai ser difícil trabalhar comigo só por eu ser profissional. Eu fui tirada de uma novela, de Anjo Mau, pois disseram que eu desagregava a produção porque dizia que eu não estava disponível para os horários da emissora”, completou.

Durante o bate-papo, a loira também afirmou que não queria se submeter a empresas que não a entendiam de fato. “O que tenho de carreira, meu ex tinha de idade. É muito tempo sendo assertiva e não me submetendo a monopólios e grandes patrões, e, especialmente, não me submetendo para fazer a linha ‘social’, devendo favores. Isso nunca fez parte de mim”, disparou.

“Mesmo lá atrás eu não tinha todas as certezas que tenho hoje. Eu já sei quando devo obedecer à minha intuição imediatamente. É um sistema de defesa que Deus nos deu enquanto intuição”, concluiu.