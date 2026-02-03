Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TELEVISÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CONTOU TUDO!

Luana Piovani expõe bastidores da TV Globo: “Super abusivos”

A atriz relembrou o período que trabalhou na emissora

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

03/02/2026 - 18:46 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
A famosa trabalhou por um tempo na emissora
A famosa trabalhou por um tempo na emissora -

Luana Piovani abriu o coração e expôs detalhes dos bastidores da TV Globo. A atriz contou que os produtores do canal tentaram impor um contrato abusivo para sua permanência na emissora e que ela foi retirada de uma novela por não concordar com certos posicionamentos.

“Quando eu protagonizei Sex Appeal, a Globo chegou com um contrato longo para os atores da série para que eles fizessem uma novela [que viria a ser Olho no Olho, 1993], e eu não quis o contrato de três anos”, disse ela, em entrevista à jornalista Heloisa Tolipan.

Tudo sobre Televisão em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Não queria fazer novela de jeito algum. Eles foram super abusivos comigo. Não quis. As pessoas, quando entro, acham que vai ser difícil trabalhar comigo só por eu ser profissional. Eu fui tirada de uma novela, de Anjo Mau, pois disseram que eu desagregava a produção porque dizia que eu não estava disponível para os horários da emissora”, completou.

Leia Também:

Apresentadora da Globo denuncia ex por abuso e pede medida protetiva
Ex-global é vítima de roubo em Salvador e desabafa: "Insegurança"
Apresentador planeja construção de hotel em emissora de TV brasileira

Durante o bate-papo, a loira também afirmou que não queria se submeter a empresas que não a entendiam de fato. “O que tenho de carreira, meu ex tinha de idade. É muito tempo sendo assertiva e não me submetendo a monopólios e grandes patrões, e, especialmente, não me submetendo para fazer a linha ‘social’, devendo favores. Isso nunca fez parte de mim”, disparou.

“Mesmo lá atrás eu não tinha todas as certezas que tenho hoje. Eu já sei quando devo obedecer à minha intuição imediatamente. É um sistema de defesa que Deus nos deu enquanto intuição”, concluiu.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Globo luana piovani TV Globo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A famosa trabalhou por um tempo na emissora
Play

Marina Sena se manifesta após Juliano Floss ser confirmado no BBB 26

A famosa trabalhou por um tempo na emissora
Play

Repórter do SBT é assaltada durante transmissão ao vivo; veja

A famosa trabalhou por um tempo na emissora
Play

Conversa picante entre homens em reality da Globo viraliza

A famosa trabalhou por um tempo na emissora
Play

Apresentadora da Globo é hostilizada em loja: "Jornalixo"; veja vídeo

x